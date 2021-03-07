Возможно, я кого-то удивлю, но заявляю: Россия перестала быть страной плохих дорог. Да, они еще очень разные, есть и такие, на которые без слез не взглянешь. Но я все же надеюсь, что недалек тот день, когда все трассы в нашей стране станут отличными

Сейчас я много езжу по России. А буду еще больше, недавно стартовал мой новый проект – ресурсный тест одной из собираемых у нас моделей, на которой за год я должен преодолеть 85 000 км. Так, за одну неделю я проехал 5000 км по маршруту Москва – Тольятти – Самара – Саратов – Анапа – Ростов-на-Дону – Москва. Констатирую: федеральные трассы находятся в хорошем состоянии на подавляющем большинстве отрезков. Кое-где попадаются свежие провалы, которые появились, когда сильные морозы сменились оттепелью. Предполагаю, что их вскоре заделают или уже заделали к моменту, когда вы будете читать эти строки.

Хотя есть и исключения. Например, большой участок трассы М4 перед Ростовом-на-Дону, где чуть ли не все фуры вдруг перестраиваются в левый ряд, настолько разбит правый. Естественно, это снижает среднюю скорость движения. Особенно если еще и с погодой плохо. Я ехал вечером, да еще в туман, что свело видимость почти к нулю.

Но это назовут ерундой те, кто ежедневно вынужден передвигаться по дорогам в районе города Пугачева под Саратовом. Когда там проезжал я, провалов и ям на шоссе не было, однако покрытие уже столько раз латали, что оно стало похоже на полосу препятствий «слоновьи следы» на полигоне для внедорожников. Не лучше дела обстоят и в районе Самойловки в той же Саратовской области и дальше, в Волгоградской.

За состояние дорог местного значения отвечают власти регионов, но делают это по-разному. В Калининградской области или Краснодарском крае трассы неплохие. Правда, во втором картину смазывают многочисленные ремонты. Зато можно представить, как хорошо там станет, когда основная часть работ завершится, – главное, чтобы успели к летнему сезону.

У меня был запас времени, и я по пути в Москву доехал до Крымского моста. Сам он находится в идеальном состоянии, а на подходах кипит работа – дорогу расширяют, строятся новые развязки. На этом направлении ведутся самые масштабные в крае работы, и на него, очевидно, брошены основные силы.

Богатый регион, скажете вы, к тому же получающий значительную федеральную поддержку. Возможно. Но ведь и Нижегородскую область вряд ли причислишь к депрессивным, да и вниманием центра она не обделена. Но правый ряд ведущей в Нижний трассы М7 (подчеркну, трассы федеральной) в обоих направлениях находится в плачевном состоянии. По крайней мере, так было в начале февраля.

Притом что все слабые места наших дорог известны, ситуация на многих из них не меняется годами. Асфальт на подъездах к Угличу как был плохим, так и остается. Да, его латают, и ныне состояние покрытия заметно лучше, чем пару лет назад, но все равно далеко от идеала. Еще одна старая болевая точка – шоссе в Псков. Вскоре я собираюсь туда съездить и взглянуть, как обстоят дела.

Отдельных слов заслуживают города. Где-то дороги хорошие, а где-то их даже толком и не убирают, как в Саратове. Ямы в областных центрах практически везде, хотя их количество разнится: по Калуге двигаться приятно, по Туле – не очень. А ведь ведущие в Тулу из Москвы транспортные артерии весьма неплохи.

Первая проблема российских дорог – недостаточное финансирование. Первая, но не единственная. Не всегда можно разобраться, кто отвечает за то или иное шоссе. Даже федеральные трассы в двух руках – «Автодора» и «Росавтодора», и мало кто из обычных россиян подозревает, что это две абсолютно разные организации. А есть еще дороги, которыми занимаются областные власти и муниципальные. Именно поэтому в России до сих пор можно ехать по отличному современному шоссе, а свернув с него, попасть в каменный век.

Чтобы такого не было, нужна дальнейшая централизация. В идеале за все дороги должен отвечать один хозяин, который не допустит существования белых пятен на карте страны. Пока же у семи нянек дороги с ямами. Существующая сейчас система – наше историческое наследие. Поменять ее в масштабах страны сложно, но альтернативы не существует. Помимо этого, необходим вдумчивый план развития на перспективу: дороги должны перестать быть проблемой. Надо выработать единую стратегию, дать ответы на самые важные вопросы. Например, четко сказать, нужны ли нам дороги из бетона и могут ли они быть в нашем климате такими же надежными и долговечными, как в некоторых других странах. Потому что постоянный ремонт асфальтового покрытия – это не только деньги на этот ремонт, но и застрявшие в пробках фуры с грузами, и люди, опаздывающие на работу, в аэропорты, да просто к своим семьям.

Конечно, развивать инфраструктуру и поддерживать ее в хорошем состоянии дорого. Но необходимо. Транспортная доступность увеличивает мобильность населения и создает основу для роста экономики. Один лишь внутренний автотуризм может приносить миллиарды, тем не менее пока он находится в зачаточном состоянии. Кроме того, страна должна быть единой и давать равные возможнос­ти своим гражданам независимо от места их проживания.

…Когда я проезжал мимо Самойловки, навстречу попадались только «Нивы» или «Шеви Нивы». Думаю, потому, что на других машинах ездить по таким дорогам неуютно. Когда же проблема плохих дорог будет решена, Россия сможет стать совсем другой – технически и морально устаревшие внедорожники просто исчезнут за ненадобностью. Разумеется, мы что-то потеряем, но надо ли об этом сильно сожалеть?

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