Самая важная новость сезона в системе автострахования — появилась возможность приобрести полис ОСАГО со сроком действия от одного дня до трех месяцев. И это важно

Ведь какая практика существовала доселе? Автовладельцы чаще всего предпочитали заключать договор на год, хотя можно было выбрать любой период, но только свыше трех месяцев. Предусматривалось и несколько исключений. Полис на срок 5–10 дней оформляли, например, если человек приобрел автомобиль и надо проехать на нем к месту регистрации. Запрос на более короткие полисы существовал давно, но только сталкивался с сопротивлением страхового сообщества. Нам объясняли, что оформлять такой договор долго и дорого и что на такую услугу спрос окажется мизерным… Ведь, по данным ЦБ, на долю трех- и шестимесячных полисов приходится не более 15% от общего числа договоров ОСАГО.

Но теперь, что называется, «по просьбе трудящихся», появилась совершенно законная возможность оформить и краткосрочный полис ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев — поправки к закону вступили в силу. Правда, есть одна тонкость при оформлении: начало действия краткосрочной страховки будет отложенным, то есть ОСАГО начнет действовать не ранее, чем через три дня после покупки. Это, по мнению страховщиков, поможет избежать случаев мошенничества (когда полис покупают сразу после ДТП и оформляют по нему страховую компенсацию). Хотя формально закон позволяет установить в договоре ОСАГО и более короткий срок вступления его в силу, но только если обе стороны договора согласны на это. Скажем, если клиент надежный, проверенный. И еще, продлить краткосрочный ОСАГО на более длинный срок теперь нельзя, придется заключать новый договор. Правило действует и в обратную сторону: годовой договор нельзя сделать краткосрочным. А покрытие по краткосрочному полису будет полностью идентично стандартной страховке: 500 тыс. рублей по здоровью, 400 — по «железу». С той же схемой оформления ДТП (если, не дай бог, понадобится).

Самый важный вопрос: во сколько обойдется краткосрочный полис ОСАГО? Единого механизма расчета нет, хотя, по указанию Банка России, будет применяться понижающий коэффициент, который каждый страховщик устанавливает самостоятельно (исходя из оценки степени страхового риска и собственной статистики). Традиционно на стоимость повлияют возраст и опыт водителя, территория использования и другие факторы. Но в любом случае полис на день не будет стоить 1/365 от стоимости годового полиса. По расчетам ЦБ, даже однодневный полис, исходя из имеющихся рисков, не может стоить дешевле 20% цены годового.

Так оно и будет. Например, по расчетам специалистов страхового дома ВСК, для 40 летнего автомобилиста со значительным стажем и понижающим КБМ (за безаварийную езду) полис на 12 месяцев для автомобиля LADA Granta 2023 года выпуска обойдется в 5725 рублей. Страховка на 10 дней оценивается в 1030 рублей. А для 25 летнего водителя с небольшим стажем вождения (3 года) на таком же автомобиле полис на год обойдется в 13?498 рублей. Страховка на 10 дней — в 2969 рублей. Похожий расчет стоимости ОСАГО будет и для владельцев бюджетных китайских иномарок. Для опытного владельца кроссовера Livan X3 Pro стоимость полиса на год составит 6245 рублей, на 10 дней — 1124. То же самое для молодого водителя: на год — 14?725 рублей, на 10 дней — 2945.

А вообще, насколько популярными могут стать краткосрочные договоры ОСАГО? Какую долю они займут в общих продажах? Видимо, не слишком большую, но точно об этом можно будет сказать только после того, как соберется статистика, хотя бы по результатам первых месяцев продаж. Примерно понятно, кому будет выгодна покупка краткосрочного ОСАГО. Тем, кто очень редко пользуется машиной, например, только в определенный сезон. Те же пенсионеры-дачники, которым важно весной выбраться из города, а осенью вернуться с урожаем. «Перекупам», перегонщикам, которым надо быстро продать машину. При использовании коллекционных экземпляров для выставок и фестивалей, при аренде авто на непродолжительный период. Да мало ли кому еще… В общем, я считаю благом, что появилась такая возможность. «Короткий» полис защитит владельца от расходов при наступлении страхового случая. Ведь сейчас покупать «длинный» (годовой) полис иногда невыгодно, и некоторые уверены, что проще при проверке ГИБДД заплатить штраф в 800 рублей за его отсутствие.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора