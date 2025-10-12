Цены на ОСАГО в России могут измениться в худшую сторону для некоторых регионов уже в сентябре 2025 года

В проекте указания Банка России, опубликованном 25 августа, содержится ключевая новация: увеличение территориального коэффициента (КТ) для зон с повышенными рисками мошенничества. Это не коснется всей страны, но больно ударит по автомобилистам Новосибирской области и Республики Ингушетия.

Регулятор впервые вводит принцип: чем выше уровень подозрительных схем, тем дороже страховка. Именно эти два региона стабильно находятся в «красной зоне» по внутреннему мониторингу ЦБ. Ингушетия — с 2019 года, Новосибирская область — с 2021 го. Теперь на восьми территориях этих субъектов предлагается применить КТ вдвое выше базового. Это приведет к росту итоговой премии чуть ли не в два раза.

Изменится и сам тарифный коридор. Банк России расширяет его верхнюю и нижнюю границу: на 15% вверх для автомобилей и на 40% — для мотоциклов. Это затронет всех, но особенно чувствительно скажется на «проблемных» территориях, где страховщики чаще будут выбирать верхнюю границу. Аргументация у регулятора простая, ведь достаточно серьезно растут средние выплаты и стоимость ремонта автомобиля. По данным Банка России, только за первое полугодие 2025 года средняя выплата выросла на 17% к аналогичному периоду 2024 го и на целых 56% — к 2022 году. Можно сказать, что это и есть автомобильная «инфляция».

Почему именно Ингушетия и Новосибирская область попали под удар? Причина — в агрессивных и почти мошеннических схемах, действующих на местах. В этих регионах годами работает сеть так называемых автоюристов. Суть схемы проста: при ДТП они оперативно получают информацию о происшествии и высылают на место аварийного комиссара, который действует в интересах юристов. Там же у капота оформляется договор цессии, то есть выкуп права требования убытков у пострадавшего. Сумма выкупа может быть мизерной, условные 15 тыс. рублей. А дальше начинается юридическая многовекторная атака на страховую компанию и на виновника аварии.

Используя очень сомнительные искажения в оценке ущерба, такие юристы могут потребовать со страховщика уже 150 тыс. рублей, то есть в десять раз больше изначальной суммы! Были прецеденты, когда сумма ущерба завышалась до двадцати раз! И на этом не останавливаются — следом подается иск и к виновнику ДТП с требованием выплатить разницу между реальным (по их версии) ущербом и тем, что заплатила страховая. Формально все выглядит законно, но по факту это давление на систему, которое приводит к росту убытков, судебных издержек и несправедливых выплат. Общая сумма, которую страховщики теряют на таких схемах, исчисляется миллиардами рублей в год. Теперь эти расходы перекладываются на плечи обычных автомобилистов.

По данным Финуслуг, уже сегодня в Новосибирской области средняя цена полиса примерно на четверть выше среднероссийской. Новый норматив сделает полис еще дороже, особенно при высоких показателях мощности автомобиля или высоком КБМ. А в Ингушетии страхование ОСАГО давно является хронически убыточным, причем настолько, что некоторые страховые компании стараются там присутствовать по минимуму. Причина та же, что и в Новосибирске.

Самое обидное, что добросовестные водители начинают фактически оплачивать сверхдоходы автоюристов, действующих на грани страхового мошенничества. Оптимальным решением выглядело бы ужесточение условий переуступки права требования. Например, ввести обязательное нотариальное удостоверение договоров цессии. Тогда выкуп «у капота» стал бы невозможен, само оформление договора для мелких убытков оказалось бы нерентабельным, а мошеннические схемы частично утратили бы экономическую эффективность. Пока же ЦБ пытается давить на последствия через тарифы.

Высокая убыточность, подозрительные схемы, рост выплат — все это делает рынок уязвимым. Новое регулирование является попыткой отбить у мошенников интерес к таким «точкам давления». Но жаль, что расплачиваться придется всем автомобилистам, включая тех, кто водит аккуратно и страховку покупает честно.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

