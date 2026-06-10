Почему лимиты ОСАГО скоро перестанут работать?

Средняя цена машины перевалила за 3,6 млн рублей, а выплаты по ОСАГО зафиксировались в 2013 году и покрывают лишь 11% стоимости нового автомобиля. Более 8% аварий в 2025 году превысили лимит — разницу платит виновник через суд. В 2022 м таких ДТП было всего 3%. Несмотря на необходимость увеличения лимитов возмещения, депутаты говорят о неприемлемости роста цен на полисы ОСАГО. Какие будут последствия у такого затягивания очевидно необходимого решения?

Одиннадцать лет назад сумма в 400 тыс. рублей могла покрыть серьезный кузовной ремонт, а 500 тыс. — полный курс реабилитации после серьезной травмы. Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля на российском рынке в 2015 году составляла 1,2 млн рублей, то есть верхний предел возмещения в ОСАГО составлял примерно треть от стоимости нового авто. Сегодня 400 тыс. — стоимость одного переднего бампера с покраской и установкой для современного китайского авто или двух недель стационара в платной клинике. Пока автовладельцев публично защищают от роста тарифов, реальная защита пострадавших в ДТП постепенно уходит в прошлое. И статистика это подтверждает: уже более 8% аварий, по данным НСИС, генерируют ущерб, превышающий страховой лимит, и эта доля растет.

Проблема начинается с базовой экономики. Как отмечает агентство «Автостат», средняя стоимость нового автомобиля в России уже превысила 3,6 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом ровно в три раза. Рынок подержанных машин, где концентрируется большинство ДТП, также ушел далеко вверх: средняя цена подержанного автомобиля перешагнула отметку 1,6 млн рублей. Цены на запчасти тоже кратно подорожали. При этом лимиты ОСАГО зафиксированы с 2013–2014 годов. С тех пор они не индексировались.

Результат закономерен: часть ДТП естественным образом начала выходить за пределы лимита покрытия. Когда доля аварий небольшая, можно не обращать на это внимания. Но, когда она стала выше 8%, это превратилось в проблему. Страховщик выплачивает потолок, а все, что свыше, уходит в суд. Виновник платит остаток из кармана, потерпевший тратит нервы, время и несет судебные издержки.

Социальные издержки этой ситуации уже измеримы. Во-первых, стремительно растет нагрузка на суды: десятки тысяч однотипных исков о взыскании разницы между реальным ущербом и лимитом ОСАГО отнимают время у судей, а исполнительные производства по ним часто заканчиваются ничем из-за неплатежеспособности виновников. Во-вторых, формируется двухклассовая защита: те, кто может позволить себе каско, восстанавливают автомобили без стресса, а остальные втягиваются в многомесячные тяжбы, теряя время, деньги и веру в справедливость.

Ситуация осложняется сильнейшим ростом страхового мошенничества, когда страховым компаниям массово «продают» фальшивые ДТП. Два региона — Новосибирск и Республика Ингушетия — уже вошли в «красную» зону регулятора и пока выходить из нее не собираются. Схемы криминального изъятия денег из страховых компаний множатся, страховщики пытаются защищаться, но это не приводит к заметному результату. Все многомиллиардные выплаты мошенникам идут за счет добросовестных автомобилистов. Увеличение лимитов обязательно приведет к увеличению оттока средств из системы страхового возмещения.

Если посчитать справедливую величину предельного возмещения только по официальной инфляции, накопленной за 11 лет, то лимит по «железу» должен составлять как минимум 1 млн рублей, а по жизни и здоровью 1,25 млн рублей. Если по средней стоимости нового автомобиля, то 1,2 млн «железо» и 1,5 млн «здоровье». Да, полис ОСАГО подорожает, но это увеличение цены понятно и принимается абсолютным большинством автомобилистов. 90% из них горячо поддерживают необходимость такой корректировки лимитов возмещения.

Система ОСАГО создавалась, чтобы убрать личный конфликт из ДТП и перевести его в плоскость финансовых гарантий. И прекрасно с этим справлялась. Но, пока лимиты живут в прошлом, а тарифы «защищают» от реальности, система постепенно начинает работать немного наоборот. Защитить граждан можно только одним способом — сделать схему обязательного страхования автомобилей приемлемой для всех, и прежде всего для рядового потребителя.

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