Лукавство, больше свойственное политикам, теперь сполна используется и в мировой автомобильной индустрии – подчас кажется, что боссы корпораций держат всех нас за дураков
Похоже, автопроизводители все чаще оказываются в тупике навязываемых ими же представлений о современной мобильности. К ее преимуществам они относят информационную насыщенность, безопасность и экологичность. С двумя первыми пунктами я соглашаюсь, а вот экологическая чистота машин, даже если они используют лишь электрическую тягу, под большим вопросом.
Судите сами, экологичность – не просто отсутствие вредных выхлопных газов. Это еще и мизерное воздействие на природу при сборке и проектировании автомобиля, при добыче и производстве металлов, пластиков и прочих материалов, необходимых для современных транспортных средств. И потому автоконцерны заявляют, что намерены добиться углеродно нейтрального производства. Вот только реально ли подобное на самом деле?
Конечно, можно обеспечить «зеленой» энергией завод. Но это лишь штамповка, сварка, покраска и сборочные операции. А как отлить алюминиевые детали и испечь стекло? Куда денется неизбежный (и весьма значительный) вред от добычи полезных ископаемых, выпуска солнечных панелей и ветрогенераторов? Я уж молчу про ядовитые технологии изготовления классических аккумуляторов и «продвинутых батарей» для электрокаров. Или мы должны просто верить в то, что если непосредственно на конвейере все чисто и красиво, то и во всей технологической цепочке все так же замечательно? И забыть о том, как где-то далеко для обеспечения бесперебойной работы этой красоты травится природа.
Пора понять: все, что производит человек, наносит вред окружающей среде. Сам факт существования цивилизации в ее современном виде – залог экологической катастрофы. Попытка же смотреть на ситуацию сквозь розовые очки политкорректности лишь делает проблему еще более острой. А ведь ту самую политкорректность пытаются и дальше расширять, представляя в наших глазах современные машины одновременно эталоном комфорта, динамики и безопасности. Мы часто слышим, как разработчик очередного электрокара объявляет, что создал абсолютно безопасный автомобиль, способный разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с. Но это же вранье! Подобное просто нереально!
На мой взгляд, опасность автомобиля заключается в двух базовых вещах. Это максимально возможная скорость движения и динамика разгона. Первая характеристика напрямую связана с энергией, с которой приходится иметь дело системам пассивной безопасности машины. И чем выше скорость, тем меньше шансов на благополучный исход. А динамика разгона влияет на способность водителя адекватно реагировать на проблемы с управляемостью. Ведь именно в момент активного набора скорости на автомобиль влияет большое количество мешающих факторов.
Но если следовать «политкорректной» повестке дня, то все должно быть совсем по-другому. Автомобиль должен обладать невысокой мощностью, быть неспособным к разгону свыше 60 км/ч, а его динамика обязана гарантировать, что даже задумавшийся о вечном пенсионер успеет увернуться от вашего болида. И, конечно, в машине не может быть дополнительных потребителей энергии, которую нас так старательно призывают экономить. То есть всякие продвинутые информационно-развлекательные системы, подогрев кресел, массаж, телематика, ассистенты безопасности и прочие радости современной жизни просто не имеют права на существование.
А еще автомобиль не может быть большим – зачем занимать в пространстве много места? Вы ведь не жить в нем собрались. Он нужен только для перемещения из одной точки в другую. Кроме того, он должен быть бюджетным не только за счет использования экологически чистых и доступных материалов, но и иметь эстетику конструктора Lego – при его создании надо применять унифицированные, дешевые базовые инженерные и дизайнерские элементы. Благодаря чему на выходе может получиться лишь компактный и невзрачный транспортный модуль, способный к перемещению в пространстве со скоростью больной черепашки, вмещающий минимум функций и пассажиров.
Захочет ли кто-либо купить такой мобильный позор? Вряд ли. Ведь машины по-прежнему воспринимаются нами как живые существа с собственным характером, уникальным внешним видом и возможностями, характерными именно для этой модели. Попытка свести все к весьма противоречивой «зеленой» повестке может оказаться губительной для автопрома. Поэтому, если компании хотят создавать «чистые» машины, то пусть будут хотя бы честны, не смешивая в одном продукте ультимативные ходовые характеристики, роскошь и экологическую безопасность. До тех пор, пока не создадут компактные и безопасные термоядерные реакторы, такое сочетание, скорее всего, невозможно.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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