Китайские бренды усиливают позиции на российском рынке, а конкуренция только растет

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что российский автомобильный рынок не испытывает дефицита конкуренции, несмотря на изменение структуры поставок и усиление позиций китайских брендов

По словам Мантурова, ассортимент автомобилей в стране в последние годы только увеличивается. Речь идет как о локализованных моделях, так и об официально импортируемых машинах китайских производителей. Чиновник подчеркнул, что говорить о снижении конкуренции на рынке сейчас нет оснований.

Особый интерес китайские автоконцерны проявляют к сегментам электромобилей и гибридов. Именно эти направления, по мнению Мантурова, обладают наибольшим потенциалом роста и позволяют быстрее окупать инвестиции в локализацию производства.

Сейчас проекты с участием китайских компаний уже реализуются сразу в нескольких регионах России. Производственные площадки работают в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, Нижегородской, Липецкой и Калининградской областях. Отдельно Мантуров отметил развитие завода Haval в Тульской области, где продолжается развитие локализации производства.

При этом власти не намерены делать ставку исключительно на иностранные бренды. Первый вице-премьер подчеркнул, что развитие национального автопрома остается стратегическим приоритетом, особенно с учетом санкционного давления и рисков зависимости от зарубежных производителей. В качестве примера он привел «АвтоВАЗ», который продолжает инвестировать в НИОКР и расширение собственного модельного ряда. Кроме того, компания, в отличие от многих иностранных брендов, имеет обязательства по сдерживанию роста цен.