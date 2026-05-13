13 май 2026

В Москве появится новое высокотехнологичное предприятие для автомобильной промышленности

Как сообщил Сергей Собянин, в индустриальном парке «Руднево» организуют выпуск печатных плат для российских автопроизводителей. Новое предприятие станет поставщиком компонентов для «Автоваза», КамАЗа и «Москвича». Объем инвестиций в проект превысит 5 млрд рублей, а запуск производства намечен на конец 2026 года

На заводе установят современные автоматизированные линии и роботизированные системы с высоким классом точности. Предприятие будет специализироваться на выпуске печатных плат до 24 слоев и до 7 класса точности. По словам городских властей, аналогов подобной продукции среди российских производителей сейчас нет. Также сообщается, что будет создано 300 рабочих мест, часть которых займут выпускники и студенты московских колледжей.

Печатные платы считаются одним из ключевых элементов современной автомобильной электроники. Они позволяют размещать больше электронных компонентов на ограниченной площади, повышая производительность и надежность систем.

При написании новости использовалась информация:
mos.ru

