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8 июн 2026

Nissan может начать выпуск автомобилей Chery в Великобритании

Nissan может начать выпуск автомобилей Chery в Великобритании
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan рассматривает возможность организации производства автомобилей китайского концерна Chery на своем заводе в британском городе Сандерленд. Стороны уже подтвердили проведение официальных переговоров и подписали меморандум о взаимопонимании

Речь идет о схеме контрактного производства, при которой Nissan сможет воспользоваться освободившимися мощностями своего завода для сборки машин китайской марки Chery. Согласно опубликованной информации, предприятие в Сандерленде на данный момент загружено только наполовину.

Производство моделей Chery в Сандерленде может стартовать уже в 2027 финансовом году. Пока не уточняется, какая именно модель появится на конвейере, однако Nissan заявляет, что речь идет о «легковушке», ориентированной на рынок Великобритании.

Интерес к локализации выглядит вполне объяснимым на фоне стремительного роста китайских брендов в Великобритании. По итогам апреля, Chery, включая суббренды Jaecoo и Omoda, суммарно реализовала на местном рынке 10 052 автомобиля. Для сравнения, продажи Nissan за тот же период составили 4 079 машин.
 

При написании новости использовалась информация:
nissannews

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