Европа столкнулась с новым кризисом автопромышленности из-за нехватки гелия

Вследствие кризиса на Ближнем Востоке европейские компании начали испытывать нехватку гелия, необходимого для выпуска автомобилей и электронных компонентов

По данным Института экономических исследований Ifo, если в марте дефицит материалов фиксировали менее 1% предприятий, то уже в апреле этот показатель вырос до 9,3%. Особенно остро ситуация затронула Германию, где сосредоточено больше всего автомобильных заводов в Европе.

Гелий используется при производстве чипов, в металлообработке и системах безопасности, включая подушки безопасности. До начала кризиса около 40% поставок этого газа Евросоюз получал из Катара, однако поставки из других стран не могут удовлетворить спрос.

По данным немецкой ассоциации автомобильной промышленности VDA, выпуск автомобилей в Германии в апреле сократился на 4% по сравнению с прошлым годом. Если сравнивать с первыми четырьмя месяцами 2019 года, падение достигает 15%.

Эксперты отмечают, что дефицит гелия стал лишь частью более масштабного кризиса. На фоне нестабильности на Ближнем Востоке выросли цены на алюминий, пластик и нефтехимическое сырье. Это приводит к удорожанию практически всей производственной цепочки, включая кузовные детали, электронику, кабельные системы, аккумуляторы и шины.

Эксперты считают, что в ближайшие месяцы европейский автопром будет вынужден перейти к менее гибкой модели производства. По прогнозам, уже во втором и третьем кварталах цены на многие автокомпоненты в ЕС окажутся на 6-12% выше прошлогоднего уровня, а сроки поставок увеличатся на две-шесть недель. Это грозит не только удорожанием машин, но также и остановкой производства на ряде предприятий.

В первую очередь выигрывают от этого китайские компании, которые активно наращивают производство и экспорт машин в Европу. Даже с учетом повышенных пошлин автомобили из Поднебесной останутся более выгодным предложением на рынке для европейских покупателей.