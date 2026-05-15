Автомобильный портал Motorpage
15 май 2026

Европа столкнулась с новым кризисом автопромышленности из-за нехватки гелия

Европа столкнулась с новым кризисом автопромышленности из-за нехватки гелия

Вследствие кризиса на Ближнем Востоке европейские компании начали испытывать нехватку гелия, необходимого для выпуска автомобилей и электронных компонентов

По данным Института экономических исследований Ifo, если в марте дефицит материалов фиксировали менее 1% предприятий, то уже в апреле этот показатель вырос до 9,3%. Особенно остро ситуация затронула Германию, где сосредоточено больше всего автомобильных заводов в Европе.

Гелий используется при производстве чипов, в металлообработке и системах безопасности, включая подушки безопасности. До начала кризиса около 40% поставок этого газа Евросоюз получал из Катара, однако поставки из других стран не могут удовлетворить спрос.

По данным немецкой ассоциации автомобильной промышленности VDA, выпуск автомобилей в Германии в апреле сократился на 4% по сравнению с прошлым годом. Если сравнивать с первыми четырьмя месяцами 2019 года, падение достигает 15%.

Эксперты отмечают, что дефицит гелия стал лишь частью более масштабного кризиса. На фоне нестабильности на Ближнем Востоке выросли цены на алюминий, пластик и нефтехимическое сырье. Это приводит к удорожанию практически всей производственной цепочки, включая кузовные детали, электронику, кабельные системы, аккумуляторы и шины.

Эксперты считают, что в ближайшие месяцы европейский автопром будет вынужден перейти к менее гибкой модели производства. По прогнозам, уже во втором и третьем кварталах цены на многие автокомпоненты в ЕС окажутся на 6-12% выше прошлогоднего уровня, а сроки поставок увеличатся на две-шесть недель. Это грозит не только удорожанием машин, но также и остановкой производства на ряде предприятий.

В первую очередь выигрывают от этого китайские компании, которые активно наращивают производство и экспорт машин в Европу. Даже с учетом повышенных пошлин автомобили из Поднебесной останутся более выгодным предложением на рынке для европейских покупателей.

При написании новости использовалась информация:
РИА

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Land Cruiser FJ

Toyota вывела на японский рынок компактный внедорожник Land Cruiser FJ

15 мая 2026

Mercedes-Benz распродает свои салоны в Берлине

14 мая 2026

Пьяных водителей будут оформлять быстрее

14 мая 2026

Автомобили Seres смогут отделять батарею при серьезном ДТП

14 мая 2026

В Jaguar рассказали, как назвали свой новый электрокар

14 мая 2026

Google кардинально обновил Android Auto

14 мая 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC GS4 - gac gs4 (2025) теперь и с полным приводом Тест драйв
15 мая 2026

GAC GS4
"Теперь и с полным приводом"
Omoda C5 - omoda c5 (2026) без кокошника, но наша
Тест драйв
08 мая 2026

Omoda C5
"Без кокошника, но наша"
GAC S7 - gac s7 (2026) чилаут на колесах
Тест драйв
01 мая 2026

GAC S7
"Чилаут на колесах"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 4 8