Toyota и Nissan приостановили выпуск автомобилей из-за сильного землетрясения

Мощное землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее 28 июля на острове Кюсю, вынудило японских автопроизводителей скорректировать работу своих предприятий. Toyota временно остановила выпуск автомобилей Lexus, а Nissan начал проверку состояния своего крупнейшего производственного комплекса в стране.

Toyota приостановила работу трех предприятий. Наиболее важным из них является завод в Мияте, где выпускаются Lexus ES, UX, NX и RX. Кроме того, на предприятиях производятся двигатели и компоненты для гибридных силовых установок. В компании сообщили, что информации о пострадавших сотрудниках или повреждении производственных объектов нет. Возобновление работы ожидается после завершения всех проверок безопасности и оценки ситуации.

Nissan, в свою очередь, приступила к инспекции завода, расположенного примерно в 150 км от эпицентра землетрясения. Это крупнейшая производственная площадка компании в Японии, где выполняются сварка кузовов, окраска, финальная сборка автомобилей и их подготовка к экспорту. Здесь выпускаются модели Nissan и Infiniti для внутреннего и зарубежных рынков. Даже при отсутствии ущерба самим заводам такие ограничения способны нарушить своевременные поставки комплектующих.