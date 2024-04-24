Всего 15 лет назад часть трассы до Владивостока была грунтовой. 30 лет назад Московская кольцевая была двухполосной и темной. А как мы поедем еще лет через 15–20?
Соблазнительно погрузиться в мечты о розовом будущем, где машины летают по голубому небу. Но, несмотря на появляющиеся образцы аэромобилей, в их массовое распространение верится с трудом. По крайней мере, если говорить о первой половине XXI века.
Пока несбыточна и прекрасная мечта Стругацких о самодвижущихся дорогах, представляющих собой потоки чего-то среднего между живым и неживым. Это уже XXII век, полдень, если согласиться с АБС. А на нашем веку что?
Для начала предположу, что трассe в будущее необязательно быть широкой. Два ряда в каждом направлении представляются мне неким оптимумом. Справа дисциплинированно идут на 85–90 км/ч фуры, слева — все, кто может держать 110–130. Вы скажете, два ряда мало? А я отвечу, что так больше порядка, а следовательно — безопасности. Пример — трасса М11, где грамотно и правильно едет и Тверская, и Новгородская области, но стоит в Ленинградской вновь появиться третьему ряду — торопыги валят туда. И опережают вас справа на 130–150 км/ч — неважно, что левый ряд при этом свободный. Вывод про максимально упорядоченное движение в две полосы подтвердят и МКАД, и Новая Рига, где полос больше, а безопасности меньше.
Конечно, ширина в два ряда оправданна только при соответствующей интенсивности движения. Как только здесь перестают помещаться все желающие (а об этом говорит снижение скорости потока), надо… строить еще одну дорогу. Да, тоже с двумя полосами в каждом направлении.
Про освещение и широченную разделительную полосу или хотя бы барьер между встречными потоками и говорить подробно не стоит — это не будущее, а настоящее. Еще обязательно нужны аварийные карманы. Нет, не обочины (которые будут провоцировать на остановку), а именно площадки для вынужденных остановок. Каждые пару километров. И со знаком 3.27, чтобы зря не вставали. Кстати, о знаках — пусть они все станут электронными. Информационные табло должны стать не рекомендацией, а требованием. Четко отражающим, что в ливень надо держать 70 км/ч.
Впрочем, тут мы уже вплотную подошли к тому, что по дорогам в будущее должны ехать и соответствующие машины. Которые — никуда не денешься — во многих случаях будут рулить если не лучше человека, то уж точно логичнее. Я слишком хорошо помню, как нам обещали царство автономных машин уже в 2024 м (!), чтобы повторять скороспелые прогнозы. Но беспилотные траки все-таки ездят по М11 в опытном режиме.
Теперь вернусь к ширине дороги и скажу, что «соглашусь» на третью полосу, чтобы отдать ее беспилотникам. Как в городах есть выделенные полосы для автобусов, так на магистралях должны появиться линии для автономных грузовиков. И только для них.
Уверен, что людей и роботов надо развести по своим полосам. По крайней мере на первых порах, чтобы мы научились сосуществовать. Дорого и сложно? Так это только поначалу, пока беспилотников не много. А когда они смогут восполнить суровый дефицит дальнобойщиков, глядишь, построенная специально третья полоса себя оправдает.
Конечно, дорога должна получить весь набор датчиков, программ, камер и прочего, чтобы на равных общаться с «умными» автомобилями. Более того, связывать их между собой.
Ну и что касается скорости. Она у массовых машин за последние лет 20–30 не изменилась. Прогресс сделал машины безопаснее, но не быстрее. Вот и хорошо, пусть и дороги следуют той же логике, когда 110–130 км/ч — вполне достаточно для среднего водителя с точки зрения его реакции, зрения, вообще физиологии.
А то иначе попасть в будущее можно раньше времени.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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