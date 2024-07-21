«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем!» — объявил начальник ГАИ Михаил Черников на заседании Общественного совета при МВД России. Государственной автомобильной инспекцией, ГАИ, это ведомство называлось во времена СССР. Возвращение советского названия — еще одна примета возврата советского прошлого, так уже комментируют эту новость в соцсетях…
Ну, во-первых, строго говоря, советское название российской дорожной инспекции вернули давно, еще в 2000 году. Тогда, в самом начале своего президентства, Владимир Путин своим указом официально сделал равнозначными обе аббревиатуры — и рожденную в 1998 году в молодой демократической России ГИБДД, Государственную инспекцию безопасности дорожного движения, и «старорежимную» ГАИ. И до сих пор два названия существовали параллельно, в одинаковом статусе. Так что если уж прозревать какую-то символичность в возвращении советского названия, то она была именно в решении тогдашнем, почти четверть века назад. А во-вторых, есть подозрение, что это как раз тот случай, о котором в авиации говорят: на безопасность полета не влияет. Потому что название — дело десятое.
За рулем я уже 43 года, первые водительские права категории С получил в 17 лет в учебно-производственном комбинате советской школы, УПК, — еще одно слово из трех букв времен СССР. Так что когда я слышу про возвращение какого бы то ни было прошлого применительно к нынешней ГАИ, понимаю, что, скорее всего, это говорит либо человек молодой, такого прошлого просто не видевший, либо вообще не автомобилист. И по этим причинам не ощущающий той эволюции, которую за тридцать с лишним лет своего существования прошла российская дорожная инспекция. Как бы она теперь ни называлась — ГИБДД, ГАИ или АБВГД.
Неужели никто уже не помнит тот ад, в который превращалась обычная постановка автомобиля на учет в 1990 х, в 2000 х? Многочасовой кошмар в живой очереди, целиком заполнявшей тесный и душный зал МРЭО, метание с площадки осмотра к окошку-амбразуре и обратно, институт помощников-«решал», за деньги заносивших ваши документы регистраторам в обход очереди. Или замена прав? Или внесение изменений в ПТС? Как можно забыть всю атмосферу, эту витавшую в воздухе смесь заискивания, унижений и коррупции? И где все это теперь? Вместо нее — запись через госуслуги, тихая электронная очередь, полупустой зал, где всегда есть где присесть, а главное — люди в погонах и без, которые общаются с тобой не как с потенциальным преступником, а как с человеком и, скажу крамольную по нынешним временам вещь, гражданином, из чьих налогов они получают зарплату. Я не знаю, была ли реформа ГИБДД или ГАИ, неважно, но я помню год и день, когда она началась лично для меня. В начале марта 2015 го я приехал в МРЭО ставить на учет новую машину, и офицер у автомата, выдававшего талончики на электронную очередь, сказал: «У нас сбой в системе, могу записать вас в соседнее МРЭО, это меньше километра от нас». И добавил всего одно простое слово: «Извините».
Может, мне везет, либо у меня, как говорят социологи, нерепрезентативная выборка — в основном это Москва, ЦАО, но мой личный опыт общения с сотрудниками автоинспекции в последние десять лет или отсутствует (камеры же вокруг, какая там ГАИ), или он положительный. Причем в самых разных ситуациях — от проверки документов на дороге до помощи в качестве понятого и, увы, даже участия в ДТП. Конечно, вопросы к их работе остаются — например, почему на дорогах нередко появляется откровенный автохлам, порой даже без ОСАГО у его владельцев, и так далее. Но, как бы там ни было, есть ощущение, что при всех недостатках гаишники — будем отныне называть их так — куда чаще, чем раньше, заняты своим прямым делом.
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