14 янв 2026

Госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах с помощью мобильных комплексов «Кордон»

Госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах с помощью мобильных комплексов «Кордон»
Автор фото: фирма-производитель

Госавтоинспекция начала внедрение нового поколения мобильных комплексов видеофиксации, которые позволяют выявлять нарушителей прямо в потоке движения без остановки патрульного автомобиля. Системы «Кордон.Про» МД уже поступают в региональные подразделения и постепенно выходят на дежурство на городских улицах и трассах

Комплекс размещается в служебном автомобиле ДПС и работает через стекло, фиксируя нарушения в автоматическом режиме. Он распознает превышение скорости, выезд на встречную полосу, движение по выделенным полосам и обочинам, игнорирование знака «Стоп» и другие распространенные нарушения. В зависимости от конфигурации система контролирует до шести полос движения одновременно.

Электроника способна сопоставлять скорость патрульной машины и попавшего в кадр автомобиля, сверяясь с электронной картой ограничений. Вся информация мгновенно выводится на служебный планшет инспектора с указанием регистрационного знака и дополнительными данными из базы. Комплексы оснащены и инфракрасной подсветкой, что позволяет распознавать номера в темное время суток и при плохой погоде.

«Кордон» также помогает выявлять водителей, лишенных прав, и автомобили, находящиеся в розыске. Система автоматически предупреждает экипаж о таких машинах независимо от региона, где было зафиксировано правонарушение или объявлен розыск. Это заметно упрощает работу инспекторов и повышает эффективность контроля.
 

