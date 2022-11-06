Автомобильный портал Motorpage
«Письмо счастья» без заднего хода

Счастье, говорят, необъяснимо как факт человеческого сознания. Вполне вероятно, так оно и есть. Все зависит от мироощущения… Я же знаю, появление «писем счастья» не имеет никакого отношения к счастью как таковому. Тем паче когда «письмами счастья» называют штрафы ГИБДД

Это сообщение пришло на мой интернет-адрес. И сразу ввергло меня в ступор. В ультимативной форме предлагалось оплатить штраф за превышение скорости. Поводом для обвинения стали показания видеокамеры. В доказательство прилагались два снимка. На одном из них было фото автомобиля, на другом – его номер крупным планом. Не вчитавшись толком в содержание послания, я взглянул на фотки – и обалдел! И машина оказалась не моя, и матрикуляция ее – также. На снимке была «Инфинити», а у меня – «Ниссан Х-Trail».

Я вооружился очками для чтения и обнаружил, что протокол был выписан на неведомого мне Дмитриева Даниила Сергеевича (имя и фамилия изменены). Он превысил скорость на внешнем кольце ТТК на Новолужнецком проспекте. Произошло это 29 июля 2020 года. Такая точность окончательно подтверждала мое алиби: в этот день я и в мыслях не был в Москве – отсиживался в ковидной изоляции на даче… Получается, не было бы «письма счастья», и несчастье не помогло бы.

На всякий случай я позвонил приятелю-юристу и рассказал о казусе. «Забей! – отрезал он. – Но напиши в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений дорожного движения письмо с жалобой. Можешь и копию его отправить начальнику Управления ГИБДД по Москве». Так я и сделал. И для пущей убедительности приложил снимки машины-нарушительницы.

Ответа я не получил.

Президент Франции Франсуа Миттеран призывал для решения проблем «давать время времени». Такой принцип срабатывает только в западных реалиях. В моем же случае проблема со временем не только не рассосалась, но и стала нарывать. Официальные демарши остались без ответа, зато мне пришло второе «письмо счастья». В нем сообщалось, что штраф обрастает пени, едва ли не удваивается.

Положив конец эпистолярному монологу, я отправился в «святую святых» ГИБДД на Садовой-Самотечной. Потратив полдня в очереди, добрался до уставшего подполковника. Видимо, отбывавший повинность на приеме посетителей перед уходом на пенсию, он почему то проникся сочувствием ко мне.Посмотрел мне в глаза и сказал доверительно: «При расшифровке информации с камер такое бывает». Нашел в базе данных злосчастного Дмитриева и за голову схватился: «Куча штрафов, и ни один не оплачен!» И грустно добавил: «Но вам все равно придется штраф оплатить…» – «Как? Я-то здесь причем?» – «Заднего хода в системе нет. Не заплатите, дойдете до судебных приставов. По-хорошему вам советую…» – «Каковы гарантии, что подобное не повторится?» – «В общем-то никаких. Правда, могу проконтролировать списание ваших долгов, если принесете мне подтверждение оплаты». – «А как же пресловутый Дмитриев? Он и впредь будет нарушать». – «Это уже не ваша забота. На то у нас и камеры, чтобы нарушитель рано или поздно угодил в камеру».

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Кирилл Привалов, журналист
06 ноября 2022

"«Письмо счастья» без заднего хода"
Георгий Овчинников, обозреватель портала MotorPage.ru
30 октября 2022

"Две биографии одной машины"
Владимир Соловьев, журналист
23 октября 2022

"Эту песню не закрасишь, не убьешь"
Максим Гомянин, обозреватель портала avtovzglyad.ru
16 октября 2022

"Упрощенкa"
Денис Смольянов, шеф-редактор портала Quto.ru
09 октября 2022

"Где будем заряжать"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Mercedes-Benz B-Class - mercedes-benz b-klasse 2015 руки помощи
Тест драйв
16 сентября 2016

Mercedes-Benz B-Class
"Руки помощи"

Интересные новости по теме

В России уменьшилось количество аварий с пьяными водителями

В России уменьшилось количество аварий с пьяными водителями

Количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения в России сократилось на 16,6%. Такие итоги подвели в ГИБДД, проанализировав статистику за три квартала 01 ноября 2022 0
Формат водительских удостоверений в РФ изменится

Формат водительских удостоверений в РФ изменится

ГИБДД вместе с другими профильными ведомствами решило изменить формат водительского удостоверения. Нет, о цифровизации речи не идет, пока изменения касаются обычных документов 26 октября 2022 0
ГИБДД предупредила водителе о том, что лишение прав – это не самая страшная кара

ГИБДД предупредила водителе о том, что лишение прав – это не самая страшная кара

В автоинспекции напомнили о строгом наказании для несознательных автомобилистов, которые садятся за руль после употребления спиртного 21 октября 2022 0
Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей

Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей

По мнению аналитиков компании S&P Global Mobility, из-за энергетического кризиса производство новых автомобилей в 2023 году значительно сократится. Худший сценарий – падение на треть 14 октября 2022 0
ГИБДД стала использовать новые камеры для выявления поддельных техосмотров

ГИБДД стала использовать новые камеры для выявления поддельных техосмотров

Незаконно полученные диагностические карты начали выявлять с помощью дорожных камер. С начала года ведомство уже успело аннулировать более 25 тысяч карт 28 сентября 2022 0
Москвы остановила выдачу водительских удостоверений

Москвы остановила выдачу водительских удостоверений

Регистрационные подразделения столичной Госавтоинспекции временно приостановили оказание некоторых услуг 14 сентября 2022 0
В России разрешат вносить правки в ПДД

В России разрешат вносить правки в ПДД

В российском правительстве одобрили инициативу Минтранса и МВД: готов проект постановления, разрешающего вносить точечные поправки в Правила дорожного движения 06 сентября 2022 0
ГИБДД готова помочь всем с обучением управлению электросамокатами

ГИБДД готова помочь всем с обучением управлению электросамокатами

Как известно, ведомство уже давно взялось "закручивать гайки" для владельцев электросамокатов - внедрять штрафы и устраивать облавы. Впрочем, сотрудники ГИБДД готовы и помочь 31 августа 2022 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 1 0 5