Счастье, говорят, необъяснимо как факт человеческого сознания. Вполне вероятно, так оно и есть. Все зависит от мироощущения… Я же знаю, появление «писем счастья» не имеет никакого отношения к счастью как таковому. Тем паче когда «письмами счастья» называют штрафы ГИБДД

Это сообщение пришло на мой интернет-адрес. И сразу ввергло меня в ступор. В ультимативной форме предлагалось оплатить штраф за превышение скорости. Поводом для обвинения стали показания видеокамеры. В доказательство прилагались два снимка. На одном из них было фото автомобиля, на другом – его номер крупным планом. Не вчитавшись толком в содержание послания, я взглянул на фотки – и обалдел! И машина оказалась не моя, и матрикуляция ее – также. На снимке была «Инфинити», а у меня – «Ниссан Х-Trail».

Я вооружился очками для чтения и обнаружил, что протокол был выписан на неведомого мне Дмитриева Даниила Сергеевича (имя и фамилия изменены). Он превысил скорость на внешнем кольце ТТК на Новолужнецком проспекте. Произошло это 29 июля 2020 года. Такая точность окончательно подтверждала мое алиби: в этот день я и в мыслях не был в Москве – отсиживался в ковидной изоляции на даче… Получается, не было бы «письма счастья», и несчастье не помогло бы.

На всякий случай я позвонил приятелю-юристу и рассказал о казусе. «Забей! – отрезал он. – Но напиши в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений дорожного движения письмо с жалобой. Можешь и копию его отправить начальнику Управления ГИБДД по Москве». Так я и сделал. И для пущей убедительности приложил снимки машины-нарушительницы.

Ответа я не получил.

Президент Франции Франсуа Миттеран призывал для решения проблем «давать время времени». Такой принцип срабатывает только в западных реалиях. В моем же случае проблема со временем не только не рассосалась, но и стала нарывать. Официальные демарши остались без ответа, зато мне пришло второе «письмо счастья». В нем сообщалось, что штраф обрастает пени, едва ли не удваивается.

Положив конец эпистолярному монологу, я отправился в «святую святых» ГИБДД на Садовой-Самотечной. Потратив полдня в очереди, добрался до уставшего подполковника. Видимо, отбывавший повинность на приеме посетителей перед уходом на пенсию, он почему то проникся сочувствием ко мне.Посмотрел мне в глаза и сказал доверительно: «При расшифровке информации с камер такое бывает». Нашел в базе данных злосчастного Дмитриева и за голову схватился: «Куча штрафов, и ни один не оплачен!» И грустно добавил: «Но вам все равно придется штраф оплатить…» – «Как? Я-то здесь причем?» – «Заднего хода в системе нет. Не заплатите, дойдете до судебных приставов. По-хорошему вам советую…» – «Каковы гарантии, что подобное не повторится?» – «В общем-то никаких. Правда, могу проконтролировать списание ваших долгов, если принесете мне подтверждение оплаты». – «А как же пресловутый Дмитриев? Он и впредь будет нарушать». – «Это уже не ваша забота. На то у нас и камеры, чтобы нарушитель рано или поздно угодил в камеру».

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