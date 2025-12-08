Автомобильный портал Motorpage
8 дек 2025

В ГАИ опровергли планы ограничить регистрацию автомобилей по возрасту

Автор фото: из открытых источников

Госавтоинспекция выступила с официальным разъяснением после появившихся в ряде СМИ сообщений о предполагаемом ужесточении правил регистрации автомобилей с большим сроком эксплуатации. В ведомстве заявили, что подобная информация не соответствует действительности и не имеет законодательных оснований

ГАИ напомнила, что перечень причин, по которым может быть прекращена или ограничена регистрация транспортных средств, определен федеральным законом о государственной регистрации. Возраст автомобиля не входит в этот список. Машины независимо от срока эксплуатации могут участвовать в дорожном движении при условии, что их техническое состояние соответствует требованиям безопасности. Подтверждением служит в том числе результат технического осмотра.

По последним статистическим данным, средний возраст легковых машин в России продолжает расти и к 2025 году достиг 15,5 лет. Эксперты связывают тенденцию с нежеланием многих автовладельцев переходить на новые модели, доступные на рынке.

При написании новости использовалась информация:
guobddrus

