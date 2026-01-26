Автомобильный портал Motorpage
26 янв 2026

ГАИ ускорит процедуру оформления пьяных водителей

Автор фото: ru.freepik.com

В Государственную думу внесен законопроект, который должен упростить работу сотрудников Госавтоинспекции при выявлении водителей в состоянии опьянения. Документ предполагает сокращение числа обязательных процессуальных бумаг без изменения самой процедуры привлечения к ответственности

Сейчас при остановке нетрезвого водителя инспектору приходится оформлять сразу несколько протоколов и актов. В отдельных случаях их количество достигает пяти, включая обязательный протокол об отстранении от управления и документ о задержании автомобиля. Авторы инициативы считают такую схему избыточной и предлагают более гибкие варианты.

Законопроект предусматривает возможность делать отметку об отстранении водителя прямо в акте освидетельствования или в протоколе об административном правонарушении. Аналогичный подход предлагается применить и к задержанию транспортного средства, фиксируя этот факт без оформления отдельного документа.

В пояснительных материалах подчеркивается, что изменения направлены исключительно на упрощение работы инспекторов и снижение бюрократической нагрузки. Ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения при этом остается неизменной, а контроль за безопасностью на дорогах не ослабляется.
 

При написании новости использовалась информация:
Известия

Комментарии к новости

