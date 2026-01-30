Номера ЕКХ уходят в историю: почему ГАИ начала их изымать?

В ГАИ официально подтвердили информацию об изъятии автомобильных номеров серии ЕКХ и разъяснили причины этого решения. Как следует из ответов региональных подразделений ведомства, речь идет не о формальностях, а о вопросах безопасности

Основной мотив вывода знаков ЕКХ из гражданского оборота связан с защитой сотрудников силовых структур от возможной компрометации. Автомобили с такими номерами традиционно привлекают повышенное внимание и могут стать объектом интереса иностранных спецслужб или недоброжелательно настроенных лиц. В МВД указывают, что это создает потенциальную угрозу для владельцев машин.

В одном из официальных разъяснений ГАИ ссылается на недавнее распоряжение и положения федеральных законов о защите информации и государственной безопасности. Эти нормы предполагают ограничение распространения признаков, позволяющих идентифицировать служебный или специальный статус владельца автомобиля.

Дополнительным эффектом от изъятия номеров ЕКХ станет снижение числа нарушений на дорогах. На протяжении многих лет такие знаки ассоциировались с принадлежностью к властным структурам, из-за чего некоторые водители рассчитывали на негласные привилегии и более снисходительное отношение со стороны других участников движения.

Серия ЕКХ появилась в 1996 году и изначально предназначалась для служебного транспорта ФСО, ФСБ и высокопоставленных чиновников. Со временем номера оказались в свободном обороте, однако их устойчивая репутация сохранилась. Сейчас ГАИ уже не регистрирует такие знаки при переоформлении автомобилей, а процесс их полного вывода из обращения продолжается.