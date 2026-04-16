ГАИ опровергло осуществление проверок телефонов водителей на VPN

Госавтоинспекция Свердловской области опровергла появившиеся в сети сообщения о якобы планируемых проверках мобильных телефонов водителей. Ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что сотрудники ДПС будут искать на устройствах приложения VPN и запрещённые сервисы

В ведомстве заявили, что подобные сведения не соответствуют действительности. По официальным данным, никакие проверки мобильных устройств автомобилистов не проводятся и не планируются.

Отмечается, что ложные сообщения публиковались с аккаунтов, которые имитировали официальные страницы Госавтоинспекции. Это, по мнению представителей ведомства, стало причиной распространения недостоверной информации.

В ГАИ подчеркнули, что водителям следует ориентироваться исключительно на официальные источники и не доверять неподтвержденным данным из социальных сетей.

