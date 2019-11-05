В 2019 году прозвучало как никогда много предложений по совершенствованию, а то и коренному изменению системы выдачи прав на управление транспортными средствами. Одни были фантастическими, другие – идеалистическими, но лишь к концу года появились действительно нужные
Честно говоря, в начале года я несколько опешил, когда прочитал проект изменений в законе «Об образовании», который написали в Минтрансе. Собственно, там предложили подготовку водителей-любителей вообще вывести из-под действия этого закона: обучение в автошколе, по идее авторов, в принципе «не является образовательным процессом». Программы для автошкол, которые, оказывается, и не школы, должны писать специалисты неизвестного пока «органа власти». И только подготовку профессионалов, по мысли авторов, дозволено оставить в системе образования. В общем, я совсем не понял сермяжный смысл этого документа. К счастью, таким оказался не один я: не поняли его, видимо, и в правительстве, поэтому про проект предпочли забыть.
Но ведь проблема-то осталась! С 2013 года у нас в стране идет реформа автообразования – несколько раз переписывались и дописывались правила проведения экзаменов на выдачу водительских прав. Однако готовить идеальных молодых водителей по-прежнему не получается, какие-то они у нас неправильные: все время нарушают правила, в аварии попадают… И что очень важно – в ходе реформы из-за бюрократических ошибок все выпускники любых, всех автошкол оказались… водителями-профессионалами, притом что подготовкой реальных профессионалов фактически никто не занимается. Нет понимания и того, нужно ли готовить и экзаменовать пользователей персональных электрических транспортных средств – разных там электросамокатов и трициклов. Да и вообще, являются ли они транспортными средствами?
Словом, по-настоящему злободневных вопросов множество. Частично ответы попыталось дать МВД в своем проекте поправок к федеральному закону «О безопасности дорожного движения», где прописан целый ряд нововведений в области подготовки водителей и получения прав. Во многих случаях авторы пошли по правильному пути – не стали изобретать свой велосипед, а взяли лучшее из зарубежного опыта. В частности, из опыта Австрии и Германии. И ничего обидного тут нет, в этих странах при самом высоком уровне автомобилизации меньше всего людей гибнет на дорогах.
В проекте предложено отделить любителей от профессионалов, а систему обучения сделать модульной. Вначале любой человек обязан получить права категории В (легковой автомобиль). Это базовый уровень (мотоциклистов данная часть не касается, о них чуть позже). А дальше вы можете учиться и сдавать экзамены на категорию С (грузовики максимальной массой от 3,5 т) и D (автобусы с 8 и более местами). Причем нельзя будет даже приступить к обучению, если нет опыта управления легковушкой в течение года.
И это, как мне видится, правильный подход. Поэтапный допуск к управлению – стандартная международная практика, в Европе давно нельзя получить «грузовые» права без «легковых». А у нас можно! И что же? Слишком часто что-то в последнее время мы слышим о страшных авариях с участием грузовиков и автобусов…
Далее проект предусматривает полный запрет на работу в России шоферов грузовых автомобилей и автобусов с иностранными водительскими удостоверениями. Только после обучения и сдачи экзаменов в ГИБДД! Исключение – для граждан Белоруссии, Казахстана и Киргизии, как и сейчас. При этом устанавливается минимальный возраст для управления транспортными средствами категорий С и D – 21 и 24 года.
А вот мы дошли и до мотоциклистов. ГИБДД предлагает и тут ступенчатую схему: категорию А1 можно будет по-прежнему открыть в 16 лет, однако самую «мощную» – А – только в 20. А до этого надо будет получить и А1, и А2 (такой пока нет, но может появиться), поездить годик-другой… И только потом – добро пожаловать в высший класс! Если опыта вождения вообще нет, то категорию А дозволят открыть лишь после 24 лет (и соответствующего обучения). Еще одно своевременное предложение: водителей «тяжелых» электросамокатов и прочей новой техники, конструкция которых позволяет двигаться со скоростью свыше 40 км/час (а таковых сейчас пруд пруди), обязать проходить обучение и получать права категории В1 (трицикл и квадрицикл).
Очередная важная новация – возможность несовершеннолетнему сдать экзамен на права категории B в 17 лет и сразу сесть за руль. Но только если рядом будет сидеть опытный водитель (со стажем не менее 5 лет). Такая норма существует, например, в Австрии, и аварийность в этом случае практически нулевая – молодые люди под присмотром старших (обычно родителей) ездят очень аккуратно и набираются опыта.
А еще руководитель Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников предложил внести изменения в действующие федеральные государственные образовательные стандарты и образовательные программы, значительно увеличив в школах количество часов и тем по безопасности дорожного движения (в рамках предметов «Окружающий мир» и ОБЖ). Он также предложил рассмотреть возможность введения дополнительного модуля автодела в рамках учебного предмета «Технология». И Министерство просвещения вроде бы не против, и уже работает в этом направлении.
Надеюсь, все идет к тому, что и наши дети, и мы сами начнем все-таки учиться по-новому. Согласно требованиям здравого смысла и времени.
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