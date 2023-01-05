Честно скажу, давно мечтаю об электроавтомобиле. И на тест «электрички» брал, и в салонах рассматривал. Но что-то меня пока останавливает от покупки. И дело тут не только в заоблачных ценниках
Еще пять лет назад я твердо себе пообещал, что моей следующей машиной после прекрасной во всех отношениях Audi А6 станет именно электромобиль. Конечно, не Tesla за космические деньги, а что то побюджетнее. Во-первых, живу я за городом в собственном доме, и «электричка» может всю ночь спокойно заряжаться на парковке за забором. Во вторых, просто приятно осознавать, что твоя машина не выбрасывает в московский и подмосковный воздух ни грамма отравляющих веществ. Ну, вы меня поняли.
Но вмешалась, как обычно, судьба. Совершенно случайно мне предложили прокатиться на Porsche Cayenne. Я гнал по Ленинградке и не мог налюбоваться чудом немецкой дизайнерской мысли, тщательно изучая каждую деталь салона. Дизельный с панорамной крышей, двухцветным интерьером и кучей опций. Держите меня трое! Этот аппарат дилер отдавал за пять миллионов, то есть на миллион дешевле прежней цены. Что тут думать! «Анатолий, посмотрите, как вам улыбается зеркало», – вещал с заднего дивана довольный продавец Антон. Он уже понимал, что я куплю эту машину. Мне только оставалось задать ему один глупый вопрос: «Как же я теперь буду смотреть на другие машины, Mercedes, например?» «А вы больше не будете на них смотреть», – отрезал Антон и вручил мне ключи. Короче, накрылась мечта об электрическом автомобиле. Вернее, отложилась на неопределенное время. Разумеется, в мечтах я предпочитаю электрический Porsche Taycan. Даже брал этот спорткар на тест. Но цена 13–15 мультов… как новая однушка недалеко от центра. Дороговато! Я не готов столько тратить на электрокар, тем более есть сомнения в возможности быстрой зарядки «электрички» в Москве и области. Конечно, постепенно ситуация меняется к лучшему. И дефицит в АЗС для электротранспорта медленно, но верно устраняется.
В Московском регионе электрокар уже можно эксплуатировать без боязни потерять ток в проводах. В городе появились специальные парковки с терминалами для заправки. Усиливает интерес бесплатная парковка на платных стоянках. Вопрос только в сервисе ну, и в опыте эксплуатации. Его мало, особенно это касается китайских электромашин. Они стоят 5–6 млн и выглядят очень достойно. Красивый кожаный салон, вся панель в мониторах, стильный экстерьер. Продают эти автомобили также профессионально. Консультанты подробно знакомят потенциальных покупателей с нюансами эксплуатации.
Но что произойдет, когда ты останешься с этим авто один на один? В глухом ивановском лесу?
Если серьезно, «электричка» – это будущее. Скоро все пересядем незаметно. Каких-то 10 лет назад мы вообще не верили, что в КНР сделают приличный автомобиль. Зато сейчас в каждом столичном дворе можно найти «китайца». В семидесятые японцы воспользовались топливным кризисом и завоевали неприступный американский рынок. Кто помешает китайскому автопрому масштабно зайти в Россию, которая из-за санкций осталась вообще без колес?
А теперь – о приятном. Позвольте поздравить всех читателей «Автопанорамы» с Новым годом! А пожелание простое: пусть каждый из нас сможет купить тот автомобиль, который ему нравится. Нравится машина на электрической тяге – бери. А вы предпочитаете дизелек? Он – ваш. Ну и так далее. Да сопутствует нам удача!
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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