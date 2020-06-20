Один мой приятель недавно просто засиял от счастья: «Ты представляешь, оказывается, он может есть девять литров! Слышишь, всего девять!» Он – это кроссовер со 150-сильным «атмосферником» и «автоматом». На вопрос, сколько он потреблял до этого, знакомый задумался: да кто ж считал?

Конечно, всегда заправлялся «до полного», а там уж как получится. Теперь же пришло время экономить. Первым делом этот владелец паркетника отказался от резких стартов и превышения скорости: «Знаешь, какая экономия, если за городом ездить 100–110!» Еще одним пунктом стало активное освоение ручного режима коробки передач. Едва стартовав, мой собеседник, не дожи­даясь реакции управляющей электроники, теперь сразу «подтыкает» ступень повыше, пока не включит шестую.

Велика ли экономия? Три литра бензина – это 130–140 рублей, соответственно, с тысячи километров набежит 1300–1400. Прилично! А вот от мойки самообслуживания мой прия­тель отказался – лень! Хотя, наверное, и там мог бы сберечь тысячу-другую. Тем более что в Сети появилось множество полезных советов, как правильно пользоваться такими комплексами: чтобы успеть много, а денег потратить – мало.

Мойкам, кстати, сейчас живется непросто. Клиенты на время «карантикул» разъехались по деревням и дачам и там драят и пылесосят автомобили своими силами. Сам видел, как сосед (владелец двух премиальных внедорожников) на днях окатывал машины из шланга. «Все равно делать нечего», – как бы оправдываясь, сказал он. Другой сосед, взобравшись на стремянку, намывал среднетоннажный грузовик: «Ты не представляешь, сколько сэкономлю!»

А еще люди, видимо, активно вспоминают навыки «гаражного» ремонта. Во всяком случае, гаечные ключи, головки и прочий инструмент мои соседи по садовому товариществу спрашивают чуть не через день. На втором месте по популярности – ареометр, нагрузочная вилка и зарядное устройство для аккумуляторов. Это значит, что все вдруг бросились реанимировать старые батареи, только бы не покупать новые.

Следующее наблюдение – в ближайшем хозмаге мигом разлетелись «карандаши» для подкраски кузова. Видимо, когда машина стоит во дворе многоэтажного дома, дефекты ЛКП остаются незамеченными. А на природе, когда проходишь мимо своего авто по нескольку раз на дню, сколы и царапины буквально режут глаз. И опять же, почему бы не сэкономить, устранив «язву» своими силами?

Словом, экономить стало… модно. Вышеупомянутый хозяин двух внедорожников нахваливал деревенскую «шиномонтажку»: «У них переобуть девятнадцатые колеса стоит всего полторы тысячи! И это – с чаевыми и пакетами!» В городе, говорит, за такое просили почти вдвое больше. Как результат, местный мастер Валера нежданно для себя получил не один десяток внезапных, но довольных клиентов, которые пообещали ездить к нему всегда.

Он же за 200 рублей починил сдвижную дверь микроавтобуса. Официальный дилер предлагал заменить замок целиком, а Валера вскрыл механизм и поставил на место слетевшую пружинку. С таким подходом «официалам» будет трудно выйти из кризиса… Не то что Валере! Хотя все, конечно, зависит от обстановки в целом. Если экономика оживет быстро, то и клиенты опять потянутся на мойки да в дорогие фирменные сервисы.

С другой стороны, многих автомобилистов кризис заставит переосмыслить свои привычки. Зачем «топтать» педаль «газа», если от этого растет расход топлива? Зачем платить за шиномонтаж три тысячи, когда есть мастера, готовые переставить покрышку за вдвое меньшую сумму? Зачем покупать новый узел, когда можно за копейки починить старый? Если подумать, таких «зачем» можно набрать множество.

Вот пример. Давно ли вы проверяли давление в шинах? Могу поспорить, что практически никогда. А ведь от этого зависят и расход топлива, и ходимость колес. А о таком мероприятии, как развал-схождение, то есть проверка углов установки колес, обычно вспоминают лишь после замены деталей подвески, хотя, если регулярно заезжать на стенд, ходовая и покрышки прослужат заметно дольше.

Другой полезный совет – менять масло в… автоматических коробках передач. В большинство моделей заливают «трансмиссионку» на весь срок службы автомобиля. Но это по регламенту. На самом деле смазку лучше обновлять время от времени! Это поможет отложить капремонт агрегата, причем чем чаще будет проводиться масляный сервис, тем лучше. Понятно ведь, что многим россиянам придется отложить обновление автопарка.

Также советую перед сезоном промыть радиаторы охлаждения – на мойке, в сервисе или своими силами. Современные теплонагруженные двигатели точно скажут за это спасибо! Лучше сейчас потратить время и немного средств, чем потом удивляться покоробленной головке блока цилиндров. И это не страшилки на ночь, а довольно распространенная ситуация на современных автомобилях, где подкапотное пространство скомпоновано донельзя плотно.

Так что нынешний кризис – хороший повод взглянуть на свою машину по-новому. Точнее, по-старому, как это делали наши отцы и деды: с заботой и любовью, принимая то, что автомобилю требуется внимание, от этого он будет служить дольше и лучше. Причем впоследствии, когда все эти пандемические дела уйдут в прошлое (а так оно и будет!), хорошая привычка экономить, или, если хотите, разумно тратить деньги останется. И это здорово!

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора