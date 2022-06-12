Ждать ли нам того, что многие автомобилисты будут вынуждены осваивать самостоятельный ремонт своих транспортных средств, к тому же из подручных материалов?
Так вышло, что получил права и купил свой первый автомобиль я в непростое время – в 1990 году. Причем надо отдельно сказать, что это за машина. В принципе, любое изделие отечественного автопрома тогда было тем еще подарком, поскольку приводить его в рабочее состояние приходилось самостоятельно. А у меня был Иж-2126 из первой, установочной партии, со всеми присущими новому продукту «детскими болячками». Про качество сборки скажу только одно: уже после 800 км пробега у него на ходу отвалился… бензобак. Поэтому навыки автослесаря я освоил быстро и в полной мере.
По мотору и коробке передач все оказалось более-менее понятно, и были «старшие товарищи», готовые передать свой богатый опыт жизни с такими моторами и трансмиссиями. И даже какие-то запчасти в продаже встречались, ведь под капотом стоял обычный двигатель УЗАМ на 75 л.с. в паре с омской КПП. Такая «парочка» давно выпускалась и устанавливалась на разные «Москвичи». А вот за оригинальными деталями надо было лететь в Ижевск и покупать их прямо на заводе. Что я и делал чуть ли не ежемесячно в течение двух лет. Заодно освоил правила ремонта/настройки карбюратора, бензонасоса и других узлов. Словом, к моменту продажи своего «первенца» я был уже вполне квалифицированным автомехаником. Кстати, новый владелец машину похвалил: я с ним встречался года через три, и он рассказывал, что она «совсем не ломается»! Значит, я ее довел-таки до ума!
Дальше отрабатывал навыки автослесаря на других изделиях отечественного автопрома – ВАЗ 2101, 2104, 2107 и 2108. И к тому времени, когда обзавелся первой иномаркой, считал себя уже почти высококвалифицированным специалистом по ремонту машин. А в середине 90-х стал счастливым обладателем купе Volkswagen Passat с 1,5-литровым дизельным мотором. Он был очень старым: я полагал, что ему 15 лет, но позже, при перепродаже, выяснилось, что документы на машину левые. И ей, видимо, года на два больше. Однако «немец» ездил! Хотя я заправлял его соляркой, которую по дешевке продавали знакомые «камазисты». Периодически, правда, отказывал тот или иной узел, который я с помощью моего товарища Валеры, великого народного мастера-самоучки, менял на отечественный. Так, после года эксплуатации мы вместо родного замка зажигания поставили зиловский, а стартер отремонтировали с использованием деталей от «Волги». Усовершенствованный ШРУС от 41-го «Москвича» встал как родной, а тормозные колодки я лично выпиливал из каких-то российских – не помню уж, от какой модели… Через год я этот Passat продал соседу-милиционеру – это он выяснил, что документы фальшивые и автомобиль не растаможен. Раньше, хотя много раз останавливали для проверки документов, никаких вопросов не возникало…
Потом в моей жизни было много сначала подержанных (но куда более свежих) иномарок, а затем и новых машин. Кстати, собранных в России. Но, во-первых, они не ломались, а во-вторых, еще 20 лет назад я завел привычку: обслуживать автомобиль строго по регламенту и на проверенных сервисных станциях.
И вот теперь, похоже, жизнь, сделав виток, вернулась туда, откуда мы пришли два с лишним десятилетия назад. Туда, где основа парка – лишь старые машины. Это сейчас у нас в стране средний возраст легкового автомобиля около 14 лет (из которых три добавились очень быстро – всего за каких-то восемь лет). А дальше этот показатель будет ухудшаться. Увы.
Подорожание машин (по официальным данным) с февраля 2022-го в среднем составило 30%, и цены, судя по всему, продолжат рост. В то время как покупательская способность россиян – снижение. И стабилизация на рынке даже при самом оптимистичном сценарии ожидается не раньше, чем к началу четвертого квартала.
Так неужели всем нам вновь придется овладевать навыками самостоятельного ремонта своих автомобилей? Надеюсь, что все-таки нет. Ведь за последние десятилетия у нас сложилась очень мощная сервисная отрасль, в которой есть все возможные виды и типы станций техобслуживания – от фирменных у официальных дилеров, где все «дорого-богато», до полуподпольных гаражных мастерских, где условные «дядя Вася» или «Сурен» произведут любой ремонт дешево, но без гарантии.
Впрочем, многие из числа первых, к сожалению, нынешний кризис не переживут, а «дяди Васи» у меня нет. Зато основной костяк системы составляют многопрофильные станции, оснащенные в принципе добротным современным оборудованием и штатом хороших мастеров. Которым любой клиент важен. И на них вся моя надежда. Потому что, допустим, поменять тормозные колодки на своей Arkana я еще, наверное, смогу, а вот разобраться в устройстве турбонаддува – точно нет. И уж совершенно точно я буду еще внимательнее следить за «здоровьем» своего автомобиля, холить его, беречь и обслуживать строго по графику. Потому что жить мне с ним, похоже, долго.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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