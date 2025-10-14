Автомобильный портал Motorpage
14 окт 2025

Правительство поддержало инициативу о передаче техдокументации автопроизводителями

Правительство поддержало инициативу о передаче техдокументации автопроизводителями
Автор фото: ru.freepik.com

Российское правительство одобрило законопроект, который обяжет производителей автомобилей и другой сложной техники предоставлять ремонтным и торговым организациям полную техническую документацию. Инициатива направлена на повышение прозрачности и доступности сервисного обслуживания, следует из официального отзыва комиссии по законопроектной деятельности

Авторами поправок в закон «О защите прав потребителей» выступили депутаты Михаил Делягин и Валерий Гартунг. Они предложили обязать производителей не только поставлять запчасти, но и делиться всей необходимой информацией для ремонта и диагностики техники.

Как отмечается в пояснительной записке, особенно остро проблема проявляется в случае с китайскими автопроизводителями, которые зачастую не передают документацию даже официальным сервисам. Новый подход должен устранить этот пробел и обеспечить более высокий уровень защиты потребителей.

В кабмине считают, что законопроект повысит безопасность эксплуатации транспортных средств и ответственность производителей за качество обслуживания. Однако документ рекомендован к доработке. В частности, предлагается уточнить сроки вступления новых правил в силу и определить понятие «оператор рынка», чтобы исключить двусмысленное толкование.

Если поправки будут приняты, у независимых сервисов появится больше возможностей для квалифицированного ремонта автомобилей без привязки к официальным дилерам, что может снизить расходы автовладельцев и повысить конкуренцию на рынке обслуживания.

РИА новости

