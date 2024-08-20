Московский парк «Царицыно». Крупный мужчина на кикшеринговом самокате на полной скорости пролетает через входные ворота и рамку металлоискателя и под неодобрительный ропот людей на дорожке устремляется вглубь территории

В «Царицыне» можно только гулять пешком, любые велосипеды, самокаты и прочие средства индивидуальной мобильности запрещены. Исключение сделали лишь для маленьких детей, которые не могут обогнать на своем велике и пешехода.

Разомлевшая на летнем солнышке охрана оказалась не готова к такому прорыву. Но где-то вдалеке под вековыми липами мужчина остановился сам, после чего, постояв с озадаченным видом, начал двигаться обратно. Все объясняется просто, он въехал в запретную зону, и самокат, как только система распознала это, остановился. Точно так же городские самокаты снижают скорость в местах, где много людей.

К сожалению, это, пожалуй, единственное, чего удалось достичь в попытке заставить людей на самокатах соблюдать хоть какие-то правила. Крупный мужчина, подходя к охране парка «Царицыно», ухмыляясь, сказал: «Я не знал, что сюда нельзя въезжать». Хотя, по его лицу было понятно, что он все прекрасно знал.

Я долгое время был противником электросамокатов и до этого года принципиально не пользовался ими. Но потом, после очередного инцидента, в котором мне чудом удалось избежать травм, решил, что если не могу победить явление, то единственный способ сохранить здоровье, это присоединиться к нему. Так устроен наш мозг: самокатчики относятся к себе подобным с гораздо большим пиететом, чем к пешеходам.

У каждой прокатной конторы существует стройный свод правил, которые сплошь и рядом не выполняются. Езда по проезжей части, как и езда на одном самокате вдвоем, запрещена. Однако каждый день я вижу нарушения этих правил, за которые никто не несет ответственности. В противном случае ситуация бы по меньшей мере не ухудшалась. Но статистика непреклонна. Каждый сезон число пострадавших в авариях с участием самокатов растет. Есть и летальные случаи, которых с каждым годом тоже становится больше. Количество ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) увеличилось в России в три раза в 2023 году по сравнению с 2022 м. В прошлом году произошло 3100 ДТП с участием электросамокатов, в результате которых погибли 43 человека, пострадали 3177 человек. Годом ранее было 941 ДТП, 19 погибших и 976 пострадавших.

Казалось бы, чем так опасна езда по дорогам, и уж тем более езда двойкой? В случае ДТП с автомобилем с 99 процентной вероятностью человек на самокате получит тяжелые травмы, а виноват будет водитель автомобиля. Что же касается езды вдвоем, то самокат и так не слишком хорошо управляется. Если же он перегружен и нагрузка распределена неправильно, электросамокат превращается в неуправляемый болид.

Дети на городских самокатах тоже нередкое явление. По правилам, самокатами должны управлять люди не моложе 18 лет, но по факту взять самокат для подростка не составляет труда. На кого оформлены телефоны детей? Конечно, на их родителей. Поэтому при формальной проверке, которую проводят многие кикшеринговые компании, систему легко обмануть. Результат я видел в другом городском парке — «850 летия Москвы». Там подросток на городском самокате не заметил бордюр и на полном ходу влетел в него. В итоге самокат остался у бордюра, а школьник полетел дальше. Хорошо, что рядом никого не было, но могло случиться и по-другому.

Нет так давно группа сенаторов внесла в Госдуму поправки к КоАП, усиливающие санкции для нарушителей на электросамокатах и других СИМах. Штрафы впечатляют, но какой в них смысл, если их некому накладывать?

К сожалению, здесь действует модифицированное правило «когда убьют, тогда приходите». Пока ничего не случилось, никому нет дела до нарушений, и лишь в случае беды начнут разбираться и наказывать. Но в отсутствие системной работы статистику ДТП с участием электросамокатов новые штрафы не изменят.

Единственный выход (кроме тотального запрета самокатов) — это разграничение зон, по которым движутся пешеходы, владельцы велосипедов и СИМов и автомобили. У каждых должна быть своя дорога или тротуар.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

