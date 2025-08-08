С 1 сентября в Москве вводится обязательная верификация через Mos ID для пользования каршерингом

С 1 сентября 2025 года в столице вступают в силу новые правила пользования каршерингом. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, все пользователи сервисов поминутной аренды автомобилей будут обязаны проходить верификацию через систему Mos ID

По словам градоначальника, это решение направлено на повышение безопасности на дорогах, поскольку нововведение позволит ограничить доступ к каршерингу для водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения. Также это облегчит процедуру и сократит время идентификации личности водителя в случае происшествия и чрезвычайных ситуаций.

Сергей Собянин также отметил, что верификация через систему Mos ID уже действует для курьеров и пользователей аренды электросамокатов. По его словам, аварийность с участием таких транспортных средств сократилась на 60%.