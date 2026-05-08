В Беларуси начали активно наказывать электросамокатчиков

В Минске начали действовать новые правила для пользователей сервисов кикшеринга. Теперь за нарушителями будут следить не только сотрудники ГАИ, но и камеры фотофиксации, а наказанием могут стать не только штрафы, но и полная блокировка аккаунта в приложении аренды

В частности, все сервисы кикшеринга обязали использовать специальные парковочные зоны. Оставлять арендованный самокат за пределами разрешенных мест теперь запрещено. Кроме того, в городе появились так называемые «тихие зоны», где движение электросамокатов полностью ограничено. Одним из первых таких участков стала улица Кирова.

Контроль за соблюдением новых правил возложен на ГАИ и автоматические комплексы фиксации нарушений. Власти рассчитывают, что это позволит повысить безопасность на улицах и сократить количество опасных ситуаций с участием пользователей электросамокатов.

За первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф. Если пользователь систематически игнорирует правила, сервис может навсегда заблокировать его аккаунт.

