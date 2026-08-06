Как «шеринги» превратились в еще один способ безнаказанного хамства

Есть такая фраза «Времена нынче такие» — ею часто пытаются оправдать что-то неправильное, чего не должно быть. Времена настали злые, тут уже спорить, что «времена всегда одинаковые», бесполезно

Да уж, люди озлоблены до предела, это чувствуется во всем. Напряжение, накопившееся в обществе за последние 3–4 года, не может не выйти в межчеловеческую коммуникацию. Но далеко не у всех хватает сил и смелости выяснять вопросы лично или как-то проявлять гражданскую позицию, отстаивать права... Злость и агрессия тесно перемешались со знанием, что со всех сторон на нас смотрят камеры, что везде враги, поэтому негатив выходит обходными путями, причем иногда на подсознательном уровне.

Типичный пример такого подсознательного протеста — поведение пользователей кикшеринга, с одной стороны, и всех, кто этой услугой не пользуется и тихо самокатчиков ненавидит, — с другой. У нас в доме есть несколько таких «самомобильных», они и в булочную теперь катаются, а не ходят. И оставляют самокаты прямо у подъездной двери так, что остальным пешим приходится их обходить или переступать. И вроде бы нетрудно поставить на метр левее или правее, вдоль стены, чтобы занимать меньше пространства тротуара, но нет: вот как подъехал, как выключил — так и бросил. На вопрос, почему так, отвечают хамством.

Здесь многие читатели, видимо, уже приписали меня к лагерю антисамокатчиков — и оказались не совсем правы: у меня есть личный СИМ, достаточно мощный, чтобы везти все мои 140 кг и 2 м в горку. Но я катаюсь ради процесса, редко, в основном по паркам, которых в похорошевшем СВАО полно, крайне аккуратно, по вечерам и держу сам самокат либо дома, либо в багажнике. С момента нашествия самокатов на города и села пользовался этим сервисом пару раз, когда надо было в незнакомом районе добраться до метро, — и всегда приходилось буквально превозмогать приступы брезгливости. Да, я не люблю все общественное хотя бы потому, что оно как бы ничье, и потому люди к этому оборудованию относятся, мягко говоря, наплевательски. Помните, как говорил Кларксон? Самая быстрая машина — не Ferrari, а прокатная Toyota. Ее ведь не жалко.

Сам я люблю любую технику, и мне больно смотреть на эти побитые, поцарапанные самокаты, на которых живого места нет. Владельцы кикшер-флитов поставили на них номера — народ их отрывает, разбивает, замазывает грязью… Противоположный лагерь недовольных выбрасывает кикшеры в помойки, разбрасывает по лесу, даже в водоемы спускает.

И это я еще не затрагивал тему с происшествиями с этими желтыми камикадзе. Как ездят некоторые визуально взрослые мужички, волосы дыбом. Каждый маневр — за гранью разумного. Повороты с креном под 450, по зебре на полном ходу сквозь толпу… Мне этого не понять.

Я уж не говорю, как многие бросают автомобили во дворах — криво, как попало, лишь бы побыстрее убежать. Как-то зимой один такой аппарат перегородил проход во двор и простоял так три недели. Обойти было почти невозможно из-за сугробов выше крыши машины. Звонки в поддержку оператора никакого эффекта не возымели.

И в потоке, среди равных, всегда находятся «самые умные», пытающиеся вклиниться со второго ряда, объехать «хвост» из порядочных «терпил» и на последнем разрыве разметки влезть в полосу. И ведь имеют наглость еще возмущаться, если их не пустишь. Я не пускаю. Я тоже озлобился.

Но регулярно оттаскиваю самокаты от подъезда. И, кстати, срываю все объявления, наклеенные на дверь, ведь есть же доска объявлений буквально в полуметре. Да и сами эти объявления «компьютерных мастеров» и очередного перевода нашего дома под шефство новой коммунальной компании на 99% — мошеннические. Эти мастера приходят потом к нашим родителям и за ремонт выключателя требуют десятки тысяч рублей.

Но ведь всем все равно. Выбежал из дома, выкинул бытовой мусор в подъездную урну (спасибо, что хоть не в коробку для макулатуры у почтового ящика, хотя и такие бывают), вскочил на самокат — и все. Вечером вернулся, бросил кикшер прямо перед дверью, притащил домой пакет с продуктами и принялся генерировать порцию мусора на следующее утро. Где живем, там и…

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