Транспортные проблемы каршеринг не разрешает, а усугубляет
Каршеринг обычно ругают за неадекватное поведение водителей, которые всеми силами стремятся как можно скорее доехать до пункта назначения. Нарушая все мыслимые и немыслимые правила, они пытаются сократить время в пути и чек за поездку
Часто такое поведение клиентов каршеринга заканчивается и для самих водителей, и для окружающих в лучшем случае в больнице. Но теперь каршеринг покушается не только на вашу жизнь и здоровье, но и на ваше право припарковать личный автомобиль.
Подъезжая в Москве на своей машине к месту назначения, все чаще наблюдаешь картину — платная парковка битком забита машинами каршеринга. Припарковаться во дворе в 99% случаев тоже невозможно. Вас встретит или шлагбаум, или ровные ряды машин, которые не готовы принять незнакомца. Даже если местные жители разъехались по делам, их места занимают машины такси. Но бог с ними, с бесплатными местами. С 3 октября 2025 года платная парковка вышла за пределы МКАД. Поэтому число бесплатных мест во дворах будет стремиться к нулю.
Еще несколько лет назад хоть платные места встречались. Теперь же, по мере увеличения парка каршеринговых компаний, число незанятых мест активно уменьшается. Когда в 2015 году каршеринг только появился, среди его преимуществ среди прочего называли снижение нагрузки на дороги и освобождение парковочных мест. В последнем случае имелось в виду, что раньше владельцы машин приезжали на них на работу и их автомобили ждали хозяев весь день, занимая парковочные места. А теперь машину каршеринга возьмет кто-то другой и место освободится. Не тут-то было.
В 2021 году «Яндекс.Драйв» подробно рассказал о том, как работают их машины. Согласно этому исследованию, среднестатистический автомобиль каршеринга проводил в движении лишь 4 часа, а все остальное время стоял на городских парковках. При этом в будни он совершал 8, а по выходным — 9 поездок за сутки. Понятно, что эти усредненные поездки были не слишком продолжительными и часто совершались в пределах одного района.
Вот и получалось, что большая часть поклонников каршеринга использовала арендные машины так же, как свои. Они утром приезжали на работу, а вечером уезжали с нее. Значительную часть дня (и ночи) машины каршеринга стояли без дела так же, как частные авто. Отмечу, что так делали и люди, у которых своей машины не было. Любопытно, что больше таких исследований ни одна из каршеринговых компаний не проводила. Предполагаю, что ситуация не изменилась.
Почему же раньше таких проблем с парковками не возникало? Все просто. В 2015 году каршеринг стартовал в Москве… с 350 автомобилей. В прошлом же году столичный каршеринг установил рекорд, став крупнейшим в мире, его парк на тот момент насчитывал уже больше 40 000 машин. Но останавливаться на этом никто не собирается. Согласно некоторым прогнозам, парк будет расти на 15–20% ежегодно. Даже если взять самый скромный вариант оценки, то к 2030 году в столице будет уже свыше 90 000 машин каршеринга. Причем, согласно большинству прогнозов, каршеринг постепенно начнет выдавливать с рынка сервисы такси. Любопытно, что уже сейчас, свидетельствует аналитический обзор Т-Банка, средний чек за поездки в такси и каршеринге сравнялся.
При этом обязательно иметь свой автомобиль нужно только людям среднего и старшего возраста. Миллениалам и зуммерам каршеринг уже привычен и ближе, чем мечта о собственной машине, ради которой нужно напрягаться, копить, покупать страховку и вкладывать деньги в ТО и ремонт. Следующим идет поколение Альфа, но эти люди достигнут возраста получения прав уже в совсем других реалиях. Я лично знаю нескольких из них, которым интересны автомобили. Они смотрят обзоры и читают автомобильные Telegram-каналы. Смогут ли они реализовать автомобильные амбиции, покажет время. Нам же стоит ожидать появления междугороднего каршеринга. И тогда все потребности миллениалов и зуммеров будут закрыты, а с тем прокатом автомобилей, к которому многие россияне привыкли в Европе в начале 2000 х, можно будет попрощаться.
Самое же любопытное заключается в том, что и в эпоху победившего каршеринга проблема парковок никуда не уйдет. Просто сейчас все труднее припарковать свою машину, а в будущем эта же проблема встанет перед пользователями машин каршеринга.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
