Не успели власти Москвы отчитаться о существенном снижении аварийности каршеринга, как в Бутове подростки разбились на угнанной арендной машине

По первоначальной версии подростки воспользовались чужим аккаунтом, чтобы разблокировать автомобиль. Но вскоре нас «успокоили»: добропорядочный пользователь забыл завершить аренду, а молодые люди этим воспользовались. При этом мало кто обратил внимание — до чудовищной аварии подростки три часа катались на угнанном автомобиле, и никто не хватился, пока они не осмелели, не начали гонять и не разбили в итоге машину о стену. Один из находившихся в ней молодых людей погиб, остальные попали в больницу.

После этой нашумевшей истории лазейку, скорее всего, закроют и так просто поездить в забытой пользователем машине не удастся. Проблема лишь в том, что каждая подобная брешь в системе краткосрочной аренды уносит жизни. И каршеринг улучшается на крови погибших в многочисленных авариях.

С данными об улучшении статистики аварийности тоже не все так просто. По информации вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, за семь месяцев этого года аварий с машинами каршеринга стало на 24% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом число поездок выросло на 5%, также увеличилась их продолжительность. В столичном Департаменте транспорта говорят, что улучшить ситуацию помогли штрафы за агрессивную езду и динамическое ценообразование. Последнее позволяет повышать тариф для тех, кто ездит агрессивно. Есть и другая точка зрения: за счет повышения цен наиболее малообеспеченная и притом отличавшаяся агрессивной ездой часть пользователей уже не может позволить себе регулярно брать машину в аренду.

Но нельзя забывать, какими темпами росла аварийность каршеринга в прошлые годы. Ведь за один только 2021 год аварийность каршеринга выросла на 40 %, а число погибших в авариях с его машинами увеличилась почти в 2,4 раза! В следующем, 2022 году, число ДТП с участием машин каршеринга снизилось на 12% по сравнению с 2021 годом, но и количество поездок сократилось.

Причем, по данным Научного центра МВД, в том же 2022 году каршеринг опередил по числу аварий такси.

Каких-то адекватных сведений за весь 2023 год я не нашел, но есть статистика за 10 месяцев этого года в Москве. Как сообщили тогда в столичной прокуратуре, число аварий с машинами каршеринга выросло на 17%. А общая статистика за год просто не может кардинально отличаться от статистики за 10 месяцев.

Не буду больше мучить вас сухими цифрами. Уже очевидно, снижение 2024 года даже не вернуло нас к состоянию 2020 года. Оно сейчас хуже, чем тогда. Поэтому повода громко радоваться и запускать фейерверки нет.

А что происходит на улицах? Правда ли машин каршеринга не видно и не слышно и ими управляют сплошь добропорядочные граждане? По моему опыту, нет.

…Поздний вечер, я возвращаюсь с работы, до въезда во двор остается буквально пара сотен метров. Знакомый поворот налево, где я должен прежде пропустить машины со встречной полосы туда же, куда направляюсь я. Для них это поворот направо, для меня — налево. Загорается зеленый свет, встречные автомобили начинают неспешно двигаться, я пропускаю их, как вдруг у меня из-за спины выскакивает на встречную полосу, предназначенную для общественного транспорта, машина каршеринга. Две встречные машины уже повернули, поэтому она с ускорением продолжает движение по встречке и после поворота, пока не обходит их.

Это единственный пример? Конечно, нет. Каждый день я вижу на дороге вызывающее поведение водителей каршеринга разной степени неадекватности. Есть там и нормальные водители, и их много. Только на дороге они обычно незаметны. А говорить о проблеме стали меньше вовсе не потому, что острота проблемы снизилась. Все просто привыкли к происходящему и рассматривают ярко раскрашенные машины как неизбежное зло, от которого нужно, по возможности, держаться подальше.

На мой взгляд, проблема заложена в саму систему краткосрочной аренды, помноженную на российский менталитет. Помните, как говорили в детстве, — «не мое, не жалко». И возникает ощущение полной безответственности и безнаказанности. И с такими соседями по потоку мы живем уже много лет...

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора