1 апр 2026

В России готовят новую систему учета СИМ

В России готовят новую систему учета СИМ
Автор фото: ru.freepik.com

Росстандарт утвердил новый формат государственных регистрационных знаков для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ)

Речь идет о специальном типе номеров, которые будут отличаться от автомобильных. Компактные таблички квадратной формы получат комбинацию из букв, цифр и кода региона. Устанавливать их придется как спереди, так и сзади устройства.

Появление нового стандарта напрямую связано с планами властей по введению обязательной регистрации всех СИМ. В перспективе владельцев как частных, так и прокатных электросамокатов обяжут вносить технику в единый электронный реестр с оплатой госпошлины. По оценкам, нововведение затронет около 1,7 миллиона устройств по всей стране.

Сегодня номера уже используются в кикшеринге, что позволяет фиксировать нарушения с помощью городских камер. Однако частные самокаты остаются вне полноценного контроля, и именно их регистрация считается приоритетной задачей.

В отрасли инициативу поддерживают, но указывают на ряд технических ограничений. В частности, текущий формат номеров может оказаться недостаточным для крупных регионов с высокой концентрацией транспорта. Также обсуждается возможность использования более гибких материалов вместо металлических табличек, которые плохо подходят для интенсивной эксплуатации.

При написании новости использовалась информация: Коммерсант
Коммерсант

Последние новости

Минпромторг готовит новые правила по установке российского софта для импортных автомобилей

03 апреля 2026
Voyah Taishan X8

Voyah представил крупный кроссовер Taishan X8

03 апреля 2026

Hyundai представила свой новый дизайнерский стиль с концептами Earth и Venus

03 апреля 2026

Российским производителям запретили экспортировать бензин до 31 июля

03 апреля 2026

5-цилиндровый двигатель Audi уходит из Европы, но остается в строю

03 апреля 2026

Представлена первая модель бренда Freelander

02 апреля 2026

Главные темы на MotorPage

JAC RF8 - jac rf8 (2026) женатики оценят Тест драйв
03 апреля 2026

JAC RF8
"Женатики оценят"
Jetour T1 - jetour t1 (2025) уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости
Автопутешествия
30 марта 2026

Jetour T1
"Уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости"
Omoda C5 - omoda c5 (2026) прибавить яркости!
Тест драйв
26 марта 2026

Omoda C5
"Прибавить яркости!"
Suzuki Jimny - suzuki jimny nomad (2024) двумя дверями больше
Тест драйв
24 марта 2026

Suzuki Jimny
"Двумя дверями больше"

