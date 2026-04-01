В России готовят новую систему учета СИМ

Росстандарт утвердил новый формат государственных регистрационных знаков для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ)

Речь идет о специальном типе номеров, которые будут отличаться от автомобильных. Компактные таблички квадратной формы получат комбинацию из букв, цифр и кода региона. Устанавливать их придется как спереди, так и сзади устройства.

Появление нового стандарта напрямую связано с планами властей по введению обязательной регистрации всех СИМ. В перспективе владельцев как частных, так и прокатных электросамокатов обяжут вносить технику в единый электронный реестр с оплатой госпошлины. По оценкам, нововведение затронет около 1,7 миллиона устройств по всей стране.

Сегодня номера уже используются в кикшеринге, что позволяет фиксировать нарушения с помощью городских камер. Однако частные самокаты остаются вне полноценного контроля, и именно их регистрация считается приоритетной задачей.

В отрасли инициативу поддерживают, но указывают на ряд технических ограничений. В частности, текущий формат номеров может оказаться недостаточным для крупных регионов с высокой концентрацией транспорта. Также обсуждается возможность использования более гибких материалов вместо металлических табличек, которые плохо подходят для интенсивной эксплуатации.