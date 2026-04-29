Российские автозаводы требуют пересмотра правил локализации и ужесточения учета НИОКР

Крупнейшие российские автопроизводители выступили с инициативой пересмотра системы начисления баллов локализации, которая напрямую влияет на доступ к господдержке. АвтоВАЗ, Группа ГАЗ и КамАЗ направили соответствующее обращение первому вице-премьеру Денису Мантурову

Основной акцент сделан на корректировке механизма учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. По мнению участников рынка, действующая система стимулирует не исконно отечественных производителей, поскольку позволяет набирать значительные баллы даже при ограниченной фактической локализации производства.

До недавнего времени максимальное значение по линии НИОКР достигало 1850 баллов, однако с 2026 года планка была снижена до 1000. Автопроизводители предлагают повысить этот порог до 1500 баллов и одновременно внедрить понижающие коэффициенты, зависящие от объема инвестиций. В частности, при вложениях менее 700 млн рублей в год предлагается применять коэффициент 0.1, что существенно снизит итоговый результат.

Для получения полной компенсации утилизационного сбора в 2026 году автомобилю необходимо набрать не менее 2000 баллов локализации, и новые правила усложнят достижение этого уровня для компаний с низкой долей реальных инвестиций.

Эксперты считают, что изменения могут вернуть преимущество российским автоконцернам и одновременно усилить давление на китайских автопроизводителей. В новых условиях иностранным компаниям придется активнее инвестировать в локализацию и расширять сотрудничество с российскими поставщиками компонентов, чтобы сохранить доступ к мерам государственной поддержки. В итоге это отразится на финальной стоимости автомобилей на российском рынке.