Автомобильный портал Motorpage
29 апр 2026

Российские автозаводы требуют пересмотра правил локализации и ужесточения учета НИОКР

Автор фото: Автоваз

Крупнейшие российские автопроизводители выступили с инициативой пересмотра системы начисления баллов локализации, которая напрямую влияет на доступ к господдержке. АвтоВАЗ, Группа ГАЗ и КамАЗ направили соответствующее обращение первому вице-премьеру Денису Мантурову

Основной акцент сделан на корректировке механизма учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. По мнению участников рынка, действующая система стимулирует не исконно отечественных производителей, поскольку позволяет набирать значительные баллы даже при ограниченной фактической локализации производства.

До недавнего времени максимальное значение по линии НИОКР достигало 1850 баллов, однако с 2026 года планка была снижена до 1000. Автопроизводители предлагают повысить этот порог до 1500 баллов и одновременно внедрить понижающие коэффициенты, зависящие от объема инвестиций. В частности, при вложениях менее 700 млн рублей в год предлагается применять коэффициент 0.1, что существенно снизит итоговый результат.

Для получения полной компенсации утилизационного сбора в 2026 году автомобилю необходимо набрать не менее 2000 баллов локализации, и новые правила усложнят достижение этого уровня для компаний с низкой долей реальных инвестиций.

Эксперты считают, что изменения могут вернуть преимущество российским автоконцернам и одновременно усилить давление на китайских автопроизводителей. В новых условиях иностранным компаниям придется активнее инвестировать в локализацию и расширять сотрудничество с российскими поставщиками компонентов, чтобы сохранить доступ к мерам государственной поддержки. В итоге это отразится на финальной стоимости автомобилей на российском рынке.

При написании новости использовалась информация: Ведомости
Ведомости

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche 911 GT3

Porsche может перевести 911 GT3 на турбонаддув

29 апреля 2026

В России запустили платформу для народных поправок в ПДД

28 апреля 2026
Audi Q4 E-Tron

Обновленный электрический Audi Q4 лишился кнопок, но получил прибавку к запасу хода

28 апреля 2026

В США набирает обороты новая схема мошенничества с фейковыми автосалонами

28 апреля 2026

Land Rover и Chery представили первенца бренда Freelander

28 апреля 2026
Chery Arrizo X

Chery представила концепт седана Arrizo X

28 апреля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич M70 - москвич м70 (2026) столичная штучка Тест драйв
23 апреля 2026

Москвич M70
"Столичная штучка"
Tank 400 - tank 400 (2026) средний танк
Тест драйв
21 апреля 2026

Tank 400
"Средний танк"
Evolute i-Space - evolute i-space 4x4 (2026) знакомый незнакомец
Тест драйв
20 апреля 2026

Evolute i-Space
"Знакомый незнакомец"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 0 1