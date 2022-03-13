Мобильный телефон или экран информационно-развлекательной системы автомобиля – что опаснее?

Современные автомобили просто переполнены цифровыми технологиями. Помимо ассистентов активной безопасности, которые в процессе своей работы радостно сообщают нам о том, с какими проблемами и каким образом они справились, есть еще и информационно-развлекательные системы, с готовностью погружающие нас в виртуальный мир, радуя глаз отменным качеством картинки, а слух – невероятно проработанным и глубоким звуком. Как результат, даже в массовом и условно бюджетном сегменте наличие цифрового монитора стало нормой. А если модель из тех, что подороже, то экранов может быть и два, и даже три. И это лишь в передней части салона.

Причем у водителя есть еще и мобильный телефон, возможности которого, кстати, подчас в несколько раз превосходят потенциал даже самых продвинутых систем, имеющихся в автомобилях. Вероятно, именно поэтому мы часто, вопреки запретам на использование телефона при управлении машиной, разговариваем именно по нему. И тут у меня возникают вопросы: почему по смартфону, сидя за рулем, говорить нельзя, а пользоваться сложным, подчас крайне запутанным и многоступенчатым интерфейсом штатной медиасистемы на ходу можно? Что больше отвлекает от дороги – телефон в руке или экран на передней панели?

По-моему, проблема весьма неоднозначная, и пришло время разобраться с ней. Понятно, что эволюция транспортных средств сопровождалась эволюцией различного рода индикаторов и приборов, позволявших водителю узнать, в каком состоянии находится его автомобиль. Первые приборы даже для того, чтобы просто понять, что они показывали, требовали от человека и профессиональной подготовки, и знания банальной арифметики для пересчета – например, показаний одометра в скорость. Затем приборы стали упрощаться, и их аналоговые шкалы оказались легко воспринимае­мыми человеком. Кстати, знаете ли вы, что именно аналоговые приборы считываются мозгом лучше, чем их цифровые аналоги? Скажем, скорость на стрелочном приборе водитель воспринимает быстрее, нежели ее числовое значение на цифровом индикаторе.

По мере усложнения автомобилей стала возрастать и сложность водительского интерфейса. Это приводило к определенным трудностям и требовало от человека хорошей подготовки. Однако базовый принцип аналоговых спидометра и тахометра с индикаторными лампами режимов работы двигателя все еще позволял решать проблему концентрации внимания на управлении машиной. Пока не наступила эра цифровых экранов – тут уж дизайнеры бросились создавать новые формы представления важной информации, ничуть не думая о том, насколько это удобно с точки зрения активного управления автомобилем.

А следом появились и всевозможные виджеты. Чаще всего они разбросаны по углам экранов, вынуждая нас отвлекаться от дороги, если мы вдруг решим понять, что в данный момент происходит с машиной. Интерфейс стал чрезвычайно сложным. Та же попытка на ходу построить маршрут в нужную точку может завершить ваше путешествие уже в самом его начале. Тем более что почти всегда экран расположен сбоку от водителя и ниже уровня глаз, что заставляет полностью отвлекаться от дороги.

А что же телефон? Насколько опасен он? Конечно, если я пытаюсь рассмотреть какие-то мелкие детали на его экране, то непременно отвлекаюсь от дороги. Но вот сам разговор, на мой взгляд, уже не так опасен. Ведь в этот момент я все равно смотрю перед собой, и хотя бы одна рука находится на руле. Означает ли это, что разговаривать по телефону во время движения можно и безопасно? Разумеется, нет. Но, по моему убеждению, именно продвинутые графические интерфейсы современных машин начинают представлять для водителя наибольшую опасность.

И ведь для автопроизводителей эти угрозы безопасности отнюдь не являются секретом! Неспроста при запуске мотора на мониторе всегда появляется небольшое объявление о том, что отвлечение внимания на экран может привести к аварии. Вам даже предлагается нажать на кнопку подтверждения того, что вы увидели предупреждение и согласны с ним. Впрочем, если вы кнопку не нажмете, это сделает за вас автомобиль, переложив дальнейшую ответственность на человека.

Подобное объясняется легко: наличие продвинутой информационно-развлекательной системы в машине стало одним из ключевых рыночных преимуществ. Более того, сегодня, в эпоху всеобщей цифровизации и повального увлечения девайсами, маркетологи начали смещать акценты с традиционных автомобильных ценностей на новые. Если еще несколько лет назад все пресс-релизы о новинках начинались с данных об инженерии – мощности машин, их ходовых характеристиках, трансмиссиях, моторах, то ныне во главу угла ставятся ресурсы «мультимедийки», размеры мониторов и возможность на ходу зависнуть в дебрях Интернета. А то, что все это может быть несколько опасно… Ну что ж, за технологии надо платить. И платим за них мы. Причем иногда – жизнями.

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