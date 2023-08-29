Последние 20 лет автопроизводители пытаются избавиться от огромного количества кнопок в машине, а также от всевозможных переключателей. Мало того, недавно предпринята серьезная атака против такой, казалось бы, вечной вещи, как поворотники. Возможно ли это? И если да, то как мы будем поворачивать без поворотников?

Ненависть автопроизводителей к кнопкам — это не заговор тайного ордена производителей сенсорных экранов. Это необходимость. Вспомните, какими были машины 20–40 лет назад и сколько они имели наворотов: кондиционер, «музыка», несколько кнопок для электроприводов стекол и подогрева, да, пожалуй, и все. Конечно, время от времени появлялись новые опции, но в большинстве случаев кнопки для управления ими можно было спокойно разместить на центральной консоли или на тоннеле между передними креслами.

А что же сейчас? Даже модель среднего класса (не говоря уже о премиуме) имеет невиданное в прошлом веке количество опций: подогрев руля и лобового стекла, камеры кругового обзора, ароматизаторы, панорамные крыши, встроенные видеорегистраторы и проекционные дисплеи, массаж и охлаждение всего, что пожелаете. Причем покупатель с каждым днем требует все больше и больше… А ведь каждой функцией надо как-то управлять. При этом нужно понимать, что удобных мест для кнопок и рычажков в салоне чрезвычайно мало. Но даже самые ярые хипстеры, желающие превратить салон автомобиля в один большой сенсорный экран, еще не покушались на поворотники. Между тем, с точки зрения дизайнера, поворотники — это максимально странные и непонятные штуки: по сути, просто две черные палки, торчащие в разные стороны. Если проектировщик салона является авангардистом, то ему это понравится (и то не факт). Но любой, кто выступает за чистые линии и минимализм, будет в шоке. Одними из первых, кто решил бороться с «черными палками», стали инженеры Volkswagen. Они даже подали заявку на патент нового рулевого колеса, который имеет встроенные поворотники. Чтобы показать другим водителям, куда поедет машина, водитель должен не переключить рычаг, а просто нажать на кнопку (плюс на таком рулевом колесе есть другие функции управления — например, переключатель ближнего/дальнего света, систем полного привода и пр.). Фантастика? Вы тоже считаете, что поворотники являются чем-то незыблемым и вечным?

Между тем — вот это сюрприз — привычные нам указатели поворотов рядом с рулевой колонкой появились на автомобилях не так уж давно. Ведь водители первых машин просто показывали направление рукой. А, скажем, на знаменитой советской «Победе» вместо поворотников на рулевой колонке был тумблер, который находился посередине центральной консоли недалеко от лобового стекла. И водители «Победы» были уверены, что это самое удобное место для механизма переключения… Так что, может, и мы ошибаемся, полагая, что поворотники могут быть только под рулем? Возможно, настала пора придумать что-то новое? Причем это касается не только поворотников. В современном автомобиле есть немало вещей, которые уже следует отнести на «свалку истории». Например, боковые зеркала заднего вида. Подходя сегодня к машине, посмотрите на них внимательно: неужели они делают автомобиль красивее, а линии кузова чище и элегантнее? Ведь зеркала просто торчат в сторону, да к тому же еще и крайне отрицательно влияют на аэродинамику. А еще в них порой не видно машин в мертвых зонах, они пачкаются, их надо постоянно настраивать. Не лучше ли установить вместо зеркал камеры заднего вида? Тем более что многие производители уже пытаются сделать этот шаг на пути к светлому будущему.

Или взять панель приборов: тахометр, заряд аккумулятора, стрелка, показывающая температуру в системе охлаждения, счетчик пробега… Зачем все это? Максимум, что нужно водителю в 2023 году, — спидометр, который показывает скорость. А производители при этом заставляют нас смотреть еще на кучу совершенно непонятных стрелочек. Зачем? А если убрать вовсе панель приборов или как-то ее изменить?

Можно смело ликвидировать и рычаг коробки передач. Или вы думаете, что если в центре салона не будет большой палки, которую мы переключаем два раза в день, то не будет и автомобиля? Очень даже будет. И, возможно, он окажется лучше, чем старый.

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