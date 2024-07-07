«Мощность продает», — говорили классики автомобильной рекламы 50 лет назад. А вспомните себя в детстве, что нас волновало в первую очередь? Мощность, затем максимальная скорость и время разгона до сотни. Ведь так?

А теперь давайте вернемся в настоящее время. Максимальная скорость уже давно никого не интересует, у большинства кроссоверов она просто ограничена электроникой из соображений безопасности и не слишком мощных тормозов. Да и проверять ее особо негде, вездесущие камеры и лютые штрафы давно отбили такое желание.

Мощность и время разгона пока еще сохраняют свою ценность, ведь от этого зависит не только удовольствие от езды, но порой и безопасность. И тут вроде бы все очевидно — чем автомобиль мощнее и быстрее, тем он дороже, логично. И кто не вписывается в эту схему, проиграет рыночную битву? Да, но нет!

Tesla, а вслед за ней и китайцы научились делать комфортабельные электромобили мощностью свыше 1000 л.с., которые обеспечивают разгон до сотни за 2 с. Быстрее невозможно банально из-за нехватки сцепления шин с дорогой, да и водители явно не готовы к подобным ускорениям, так как это уже около 1,5 G.

Но что пугает еще больше, так это цена таких машин в районе 120–150 тыс. долларов. Получается, что автомобили дороже просто должны умереть. Но как бы не так.

Недавно Ferrari показала свой суперкар 12Cilindri. У него легендарный атмосферный V12 объемом 6,5 л, он крутится до 9500 об/мин. Только представьте себе, как он звучит, да и выглядит сногсшибательно. Однако все это великолепие с титановыми поршнями выдает смешные по современным меркам 830 л.с. Так что разгон с места до сотни занимает 2,9 с. И это в идеальных условиях чистого сухого асфальта, в противном случае двум задним колесам просто нечем будет зацепиться. При этом цена у Ferrari соответствует статусу — за базовую версию просят 400 тыс. евро, и за тесными двухместными суперкарами уже выстроились очередь. А ведь аналогичную динамику можно получить гораздо дешевле на огромном 5 местном пикапе Rivian R1T в среднем трехмоторном исполнении. У него 860 л.с. и те же 3 с до сотни. А есть еще и четырехмоторый вариант, у которого 1039 л.с., и стоить он будет не более 150 тыс. долларов.

Сравнивая мощность и цены, любой здравомыслящий человек поставит крест на ДВС, но только не люди с деньгами и со вкусом. Они своими чемоданами со свободно конвертируемой валютой голосуют именно за рев поршневого мотора и свободу перемещения. Совсем недавно о разработке совершенно нового атмосферного ДВС V16 рассказал глава марки Bugatti Мате Римац, тот самый, кто сколотил себе состояние на хорватском стартапе Rimac. Свою компанию он продал концерну Volkswagen, а сам возглавил самую дорогую его марку. Так вот, он честно признался, что клиенты Bugatti хотят себе именно суперкар с ДВС и соответствующим звуком.

Разумеется, это должен быть современный экологичный мотор, у него возможен гибридный довесок, но основной движущей силой должен выступать поршневой двигатель.

С аналогичной идеей выступает и Lamborghini, продолжая эксплуатировать ДВС на своих новейших суперкарах. Причем для новой модели, которая идет на смену Huracan, разрабатывается новый силовой агрегат. Его нельзя зарядить от розетки, зато можно за считаные минуты заправить высокооктановым бензином и укатить в закат. Свобода по-прежнему бесценна, она точно дороже денег и долей секунды!

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

