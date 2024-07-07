«Мощность продает», — говорили классики автомобильной рекламы 50 лет назад. А вспомните себя в детстве, что нас волновало в первую очередь? Мощность, затем максимальная скорость и время разгона до сотни. Ведь так?
А теперь давайте вернемся в настоящее время. Максимальная скорость уже давно никого не интересует, у большинства кроссоверов она просто ограничена электроникой из соображений безопасности и не слишком мощных тормозов. Да и проверять ее особо негде, вездесущие камеры и лютые штрафы давно отбили такое желание.
Мощность и время разгона пока еще сохраняют свою ценность, ведь от этого зависит не только удовольствие от езды, но порой и безопасность. И тут вроде бы все очевидно — чем автомобиль мощнее и быстрее, тем он дороже, логично. И кто не вписывается в эту схему, проиграет рыночную битву? Да, но нет!
Tesla, а вслед за ней и китайцы научились делать комфортабельные электромобили мощностью свыше 1000 л.с., которые обеспечивают разгон до сотни за 2 с. Быстрее невозможно банально из-за нехватки сцепления шин с дорогой, да и водители явно не готовы к подобным ускорениям, так как это уже около 1,5 G.
Но что пугает еще больше, так это цена таких машин в районе 120–150 тыс. долларов. Получается, что автомобили дороже просто должны умереть. Но как бы не так.
Недавно Ferrari показала свой суперкар 12Cilindri. У него легендарный атмосферный V12 объемом 6,5 л, он крутится до 9500 об/мин. Только представьте себе, как он звучит, да и выглядит сногсшибательно. Однако все это великолепие с титановыми поршнями выдает смешные по современным меркам 830 л.с. Так что разгон с места до сотни занимает 2,9 с. И это в идеальных условиях чистого сухого асфальта, в противном случае двум задним колесам просто нечем будет зацепиться. При этом цена у Ferrari соответствует статусу — за базовую версию просят 400 тыс. евро, и за тесными двухместными суперкарами уже выстроились очередь. А ведь аналогичную динамику можно получить гораздо дешевле на огромном 5 местном пикапе Rivian R1T в среднем трехмоторном исполнении. У него 860 л.с. и те же 3 с до сотни. А есть еще и четырехмоторый вариант, у которого 1039 л.с., и стоить он будет не более 150 тыс. долларов.
Сравнивая мощность и цены, любой здравомыслящий человек поставит крест на ДВС, но только не люди с деньгами и со вкусом. Они своими чемоданами со свободно конвертируемой валютой голосуют именно за рев поршневого мотора и свободу перемещения. Совсем недавно о разработке совершенно нового атмосферного ДВС V16 рассказал глава марки Bugatti Мате Римац, тот самый, кто сколотил себе состояние на хорватском стартапе Rimac. Свою компанию он продал концерну Volkswagen, а сам возглавил самую дорогую его марку. Так вот, он честно признался, что клиенты Bugatti хотят себе именно суперкар с ДВС и соответствующим звуком.
Разумеется, это должен быть современный экологичный мотор, у него возможен гибридный довесок, но основной движущей силой должен выступать поршневой двигатель.
С аналогичной идеей выступает и Lamborghini, продолжая эксплуатировать ДВС на своих новейших суперкарах. Причем для новой модели, которая идет на смену Huracan, разрабатывается новый силовой агрегат. Его нельзя зарядить от розетки, зато можно за считаные минуты заправить высокооктановым бензином и укатить в закат. Свобода по-прежнему бесценна, она точно дороже денег и долей секунды!
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Самокатчиков будут штрафовать за превышение скорости
Сенатор Артем Шейкин готовит законопроект, согласно которому превышение скорости на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) будет наказываться штрафом
Koenigsegg планирует установить рекорд скорости
Производители спортивных автомобилей всегда меряются между собой, устанавливая рекорды – главный из которых максимальная скорость. Долгое время пальму первенства удерживала компания Bugatti, но теперь на небосводе должна зажечься новая звезда
Депутаты Госдумы собираются вернуть штрафы за среднюю скорость
До 2021 года в ПДД существовал пункт соблюдения средней скорости и соответствующих штрафов за нарушения. Собственно, измерение средней скорости действовало так - в начале отрезка дороги стояла одна камера, а в конце - другая. Затем программа высчитывала ту самую среднюю скорость движения (по формуле, включающей в себя расстояние между точками и потраченное на путь время). В итоге, если показатель превышал допустимый, автовладельцам приходили «письма счастья»
Сразу на пяти магистралях столицы выравняли скоростной режим
На пяти столичных магистралях выравняли скоростной режим. В Дептрансе считают, что это поможет избавиться от заторов
Российские регионы получат единые рекомендации по установлению скоростных лимитов
Минтранс России разрабатывает методические указания для регионов по регулированию скоростного режима на автодорогах
Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей
По мнению аналитиков компании S&P Global Mobility, из-за энергетического кризиса производство новых автомобилей в 2023 году значительно сократится. Худший сценарий – падение на треть
В ГИБДД поддерживают увеличение порога скорости на магистралях
Сегодня разрешенная скорость на трассах колеблется от 110 до 130 километров в час - в зависимости от типа дороги и ее качества. Впрочем, совсем скоро лимиты могут повыситься, благо об этом говорят в самом ГИБДД!