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22 июн 2026

В России готовят новые правила установки ограничений скорости

В России готовят новые правила установки ограничений скорости
Автор фото: magnific.com/ru

Как сообщили в Минтрансе РФ, новые методические рекомендации планируется принять в 2027 году. Работа над документом ведётся совместно с профильными ведомствами в рамках реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения

Новый подход должен сделать ограничения более гибкими и привязанными к реальным условиям эксплуатации дорог. При определении оптимального скоростного режима предлагается учитывать фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры, а также особенности прилегающих территорий. Кроме того, в Минтрансе рассматривают возможность последующего мониторинга соблюдения новых положений после их внедрения.

На первом этапе рекомендации будут носить добровольный характер. Однако по итогам их применения власти намерены выработать конкретный порядок установления и изменения скоростных ограничений.

Сейчас максимальная скорость в России определяется Правилами дорожного движения и действующими стандартами. В жилых зонах и дворах действует лимит до 20 км/ч, в населённых пунктах разрешено двигаться со скоростью до 60 км/ч, вне населённых пунктов ограничение составляет 90 км/ч, а на автомагистралях допускается движение со скоростью до 110 км/ч.

При этом государственная компания «Автодор», региональные министерства транспорта и органы исполнительной власти уже сейчас могут корректировать лимиты в зависимости от категории дороги, её геометрии, интенсивности трафика, наличия освещения, пешеходных переходов, защитных ограждений и аварийности конкретных участков.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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