Ситуация с нехваткой полупроводников для мировой автоиндустрии усложняется, и производители машин уже фиксируют миллиардные убытки. А ведь дефицит электронных компонентов для автомобилей может сохраняться еще несколько лет

Мировой автопром не на шутку встревожен проблемой острого дефицита компьютерных чипов: без них невозможно выпускать машины, и о сокращении своего основного производства уже объяв­ляли такие марки, как Volkswagen, Ford, Toyota, Honda, Chrysler, Nissan и многие другие.

В частности, компания Nissan на своем японском заводе в Оппама (префектура Канагава) в начале 2021 года на треть снизила выпуск моделей Note, опять же японская Toyota приостанавливала сборку полноразмерного пикапа Tundra на предприя­тии в Сан Антонио (США, штат Техас), а Ford замораживал конвейер в Луисвилле (США, штат Кентукки), в связи с чем заказчикам пришлось ждать дольше планируемого получения таких моделей, как Ford Escape и Lincoln Corsair. Непростая ситуация сложилась также на заводе группы Fiat Chrysler в мексиканском Толука, да и концерн Volkswagen признается, что из-за недостатка чипов с остановками работали его сборочные предприятия в Китае, Северной Америке и Европе. Более того, страдают и крупнейшие производители автомобильных комплектующих: дефицит полупроводников задерживает поставки, например, от немецких Bosch и Continental.

Карантин, пожары, политика

На формирование острой нехватки микросхем в мировом автопроме повлияло сразу несколько факторов и досадных совпадений. В начале прош­лого года локдаун парализовал продажи машин, заводы останавливали свою деятельность, а потому автопроизводители срочно отменяли заказы комплектующих. Под сокращение попали и полупроводниковые микросхемы в составе всевозможных блоков управления и других автомобильных агрегатов. Квоты на покупку чипов с радостью стали забирать компании по выпуску различной электроники, спрос на которую в период пандемии начал возрастать. К примеру, ноутбуки начали активнее использовать для удаленной работы, а настольные ПК пользователи в режиме изоляции шире применяли для игровых развлечений.

Еще одним фактором нестабильности стала большая политика: в конце сентября 2020-го власти США ввели санкции против ведущего китайского производителя компьютерных микросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), который теперь испытывает трудности с поставками своих полупроводников в США, а также на рынки ряда других стран. Причем до того, как тогдашний президент США Дональд Трамп решил объявить торговую войну КНР, китайцы, предвидя такой шаг, начали создавать запасы полупроводников, что тоже внесло свою лепту в дефицит этой продукции.

Не повезло и с погодой. Весной уже нынешнего года на Тайване случилась сильнейшая за последние десятилетия засуха. А там расположен один из ведущих мировых производителей полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которому для поддержания производственных процессов необходимы десятки миллионов тонн воды. Но из-за жары влаги катастрофически не хватает, и компания вынуждена налаживать дорогостоящую логистику этого ресурса, чтобы производство не остановилось совсем.

А вот на предприятии японского производителя микросхем Asahi Kasei Microdevices (AKM) приключилась другая беда – завод этой компании на юге страны в конце прошлого года пострадал от серьезного пожара, из-за чего потребителям не удалось отгрузить обещанный объем микросхем. Еще один пожар, теперь уже в марте 2021 года, произошел на заводе японской же компании Renesas Electronics, что лишило заказчиков части полупроводниковых деталей. Кроме того, в феврале этого года аномальные заморозки стали причиной перебоев с электроснабжением в американском Техасе, где вынуждены были останавливаться фабрики еще одного крупнейшего мирового производителя полупроводников – Texas Instruments.

Автомобили умнеют

Отчасти в возникшем дефиците чипов виноваты и сами автопроизводители – в последнее время их продукция стремительно «умнеет» – в конструкции машин используется все больше электроники и микросхем. По словам независимого эксперта Сергея Бургазлиева, глобальный рынок полупроводников для автомобильной индустрии оценивается примерно в 48 млрд долларов, но уже через пять лет он вырастет более чем в 2,5 раза – до 129 млрд долларов.

Если еще полтора десятилетия назад в конструкции машины счет примененных полупроводниковых микросхем шел на десятки, то в нынешней новой модели, по разным оценкам, насчитывается около 150 чипов, и это число быстро растет. «Без электроники современный автомобиль не тронется с места. Нехватка полупроводников сказывается на снижении объемов выпуска комплектующих для автомобилей – микросхем для тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой и мультимедийных систем. В России это еще и «ЭРА-ГЛОНАСС», без которой нельзя продавать новые автомобили. Логично, что вслед за дефицитом микросхем снижаются и объемы выпуска самих машин», – говорит Владислав Соловьев, президент компании Autodoc.ru.

Согласно оценкам Gartner, к крупнейшим мировым производителям полупроводниковой продукции сегодня относятся такие компании, как Intel (доход в прошлом году составил 70 млрд долларов), Samsung Elecronics (56 млрд), SK Hynix (25 млрд), Micron Technology (22 млрд), Qualcomm (18 млрд), Broadcom (15 млрд), Texas Instruments (13 млрд), MediaTek (11 млрд), Kioxia (10,2 млрд), Nvidia (10 млрд долларов, см. таблицу).

Помимо мирового автопрома из-за сбоя сложных производственных цепочек в полупроводниковой индустрии, а также в связи с ростом спроса нехватку чипов и других компонентов электроники ощущают и многие другие отрасли. Прежде всего производители бытовой техники и гаджетов, автоматизированных систем в различных сферах промышленности. «Оперативных данных по дефициту чипов в мире в открытом доступе нет. Они, вероят­но, находятся в распоряжении технологических компаний – заказчиков и производителей. Мы можем ориентироваться лишь на косвенные признаки: цену на микропроцессоры, заявления менедж­мента компаний, – говорит Евгений Миронюк, аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс». – Ранее о дефиците процессоров заявляла Sony, объясняя низкий объем выпуска нового поколения PlayStation. Сигналы о дефиците процессоров говорят еще и о том, что выпуск флагманских моделей смартфонов мог состояться, но цена аппаратов оказалась бы неоправданно высокой (из-за стоимос­ти процессоров) и возникла бы ситуация неудовлетворенного потребительского спроса».

Дефицит затягивается

Сложность проблемы дефицита чипов состоит в том, что ее нельзя решить по щелчку пальцев. Производителям полупроводников необходимы новые производственные мощности, однако каждая такая фабрика требует десятки миллиардов долларов инвестиций. Кроме того, здесь актуален фактор времени: в технологическую цепочку входит трудоемкий процесс выращивания кристаллов кремния – основы каждой микросхемы, затем идет их распиливание, запекание и полировка. На все это требуется несколько месяцев.

На фоне повышенной потребности в чипах лидерство в выпуске полупроводников сейчас пытаются перехватить Соединенные Штаты. Администрация президента Байдена планирует только в 2021 году выделить около 50 млрд долларов на развитие этой индустрии. Тем более что ранее американцы уговорили тайваньскую TSМC построить на территории США ультра­современный завод по производству чипов, что может содействовать процессу превращения Северной Америки в мирового полупроводникового гегемона.

Между тем планы развития отрасли могут спасти мировой автопром лишь в долгосрочной перспективе. Участники рынка говорят, что проблема с полупроводниками решится не ранее следующего года. Например, президент IBM Джим Уайтхэрст недавно заявил, что дефицит таких продуктов может растянуться на два года. Но уже сейчас индустрия подсчитывает ощутимые убытки. «Главный враг автопроизводителей в 2021 году не пандемия, а дефицит чипов», – утверждают представители международной консалтинговой компании AlixPartners. По их оценкам, нехватка электронных компонентов будет стоить автопроизводителям в 2021 году 110 млрд долларов упущенного дохода, что на 81,5% хуже прогноза, сделанного аналитиками несколькими месяцами ранее.

В штучном выражении это обернется миллионами невыпущенных машин. Согласно прогнозу AlixPartners, дефицит полупроводников приведет к тому, что в 2021 году автосалоны недополучат 3,9 млн новых автомобилей, в то время как еще в январском прогнозе цифры были значительно скромнее – 2,2 млн штук. Так что не исключено, что в ближайшие год-полтора дефицит автомобилей на российском и других рынках сохранится в том числе из-за нехватки электронной начинки к ним.

Крупнейшие мировые производители полупроводниковой продукции,

доход в 2020 г., млрд долларов

Intel 70 Samsung Elecronics 56 SK Hynix 25 Micron Technology 22 Qualcomm 18 Broadcom 15 Texas Instruments 13 MediaTek 11 Kioxia 10,2 Nvidia 10

Источник: Gartner