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Летать неохота

Дождались, начинаются продажи первого в мире легального летающего автомобиля. Однако хорошо бы разобраться, что это на самом деле – революция в транспорте, странный феномен или надувательство?

Мир не черно-белый, общество соткано из компромиссов. Но если поразмыслить, самые гениальные вещи цивилизация творит именно в пограничных ситуациях. Стоит припереть человека к стенке, и он, как загнанный зверь, в отчаянии способен совершить, казалось бы, невозможное, открыть в себе неведомые резервы. Ведь не случайно метод «доведения до ручки» так популярен при подготовке спортсменов и солдат. Профессионал высочайшего уровня не имеет права оставаться в усредненных рамках. Он обязан раз за разом достигать невозможного – стремиться к новым рекордам.

Другая крайность – лень. Она, как известно, двигатель прогресса. А желать лучшего после хорошего – вполне естественная потребность человека. И неважно, идет речь о простой доработке привычной вещи или фантазиях изобретателя-кулибина, про которого соседи шепчутся: «А что он курил?» Не хочу проводить параллели, но первый в мире летающий автомобиль, сертифицированный для свободной продажи, придумали в романтической Голландии.

Однако почему автора этого проекта – компанию PAL-V – до сих не осыпали золотом за гениальное творение? Ведь она реализовала мечту миллионов! Бесконечные пробки ученые уже называют главной причиной стрессов – в дорожных заторах жители мегаполисов теряют полжизни, терпеть больше нет сил! Да и вообще комфорта в перемещениях хочется большего, чтобы не колесить по улицам, а вот так взять и долететь до нужной точки. Иными словами, PAL-V – синергия крайностей, в этом изобретении все: и стремление к лучшему, и широта мысли, и уход от опостылевших транспортных проблем…

Но давайте взглянем на феномен летающего автомобиля трезво. Во-первых, рассекать по небу просто так никто не позволит – нужна летная лицензия, которую выдают после довольно дорогого обучения. И взмывать в воздух из пробки тоже не получится: на перевод PAL-V в летный режим требуется время (пусть и всего 5–10 минут), плюс «взлетка» – разбег занимает до трех сотен метров. А самое главное – в большинстве стран летательным аппаратам разрешено стартовать только с аэродромов. И это в Европе, уж не говорю про Россию с нашими оборонными и бюрократическими заморочками.

Хорошо, допустим, мне подобные трудности побоку, и я больше всего ценю саму возможность взлететь на том аппарате, что довез меня до легальной точки отрыва от земли. Ведь в воздухе тот же PAL-V ведет себя почти как автожир или легкий вертолет – двигается со скоростью до 180 км/ч, имеет радиус действия до 500 км. Но при этом схожа и цена! Сейчас обозначена вилка в 300–500 тыс. евро. За эти деньги можно Rolls-Royce взять или парочку бизнес-седанов вроде «пятерки» BMW или Mercedes Benz Е класса. Вот только их комфортом и динамикой в PAL-V, скорее всего, не пахнет. Если вам доводилось летать в маленьком вертолете типа Robinson, то вы наверняка знаете: умение бороздить небо и генерировать адреналин в крови пассажиров-новичков – основные умения такого транспорта. В остальном это тесная, шумная и душная машина с минимальным милосердием к экипажу.

А теперь представьте, что в такой «золотой», но примитивной двухместной коробчонке надо проехать 1300 км – это заявленный запас хода PAL-V по асфальту. Сильно сомневаюсь, что на ходу он подарит больше удовольствия, чем «Жигули». Радуют лишь возможности 100-сильного двигателя Rotax, способного разогнать летающий автомобиль до «сотни» за 9 с и поддерживать «максималку» на уровне 160 км/ч – хотя бы поток тормозить не будешь.

А еще открыт вопрос с качеством. PAL-V обещают запустить в производство к концу 2017 года. Но мне посчастливилось на одной из американских выставок года четыре назад изучить похожую машину со странным названием Terrafugia. Пафоса тогда тоже было много, как и обещаний в течение пары лет наладить выдачу клиентам товарных экземпляров. Но воз, судя по официальному сайту компании, и ныне там. Видимо, не один я ужаснулся корявой сборке предсерийной модели, заедающим трансформируемым частям и прочим прелестям этого «элитного» продукта.

Кстати, словацкий летающий автомобиль Aeromobil также обещали запустить в 2017-м. Но во время одного из тестовых полетов сооснователь компании Штефан Кляйн столкнулся в воздухе с «нештатной ситуацией» и совершил жесткую аварийную посадку. Пилот почти не пострадал, но машина разбилась в хлам. Старт продаж отложили…

Так что при существующем уровне развития техники летающий автомобиль, как и любое универсальное решение, не способен «объять необъятное». Напрашивается сравнение с амфибиями, которые по воде плавают хуже старого буксира, а на суше не выдерживают сравнения с обычными машинами. То есть эра массового «дорожно-воздушного» движения еще бесконечно далека от реализации.

И все-таки потешаться над создателями летающих автомобилей тоже не стоит. Сегодня они набивают шишки, но рано или поздно критическая масса накопится и пробьет технологический барьер. Интересно, как мы тогда заживем? Ведь если верить автопроизводителям, к 2020 году на дороги массово выйдут беспилотники. Вдруг и у них вырастут крылья…  

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