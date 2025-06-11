Возврат грузовиков лизинговыми компаниями превратился в серьезный фактор давления на российский рынок коммерческих авто, на котором продолжается ощутимое снижение спроса

Падающий спрос на грузовики в России продолжает разочаровывать автодилеров и импортеров. Как информирует «Автостат», по итогам апреля текущего года продажи в самом значимом сегменте рынка — тяжелых грузовых автомобилей (HCV, свыше 16 т) — составили 3,7 тыс. единиц, что на 59% ниже аналогичного периода года прошлого.

Тревожно, что снижение продаж превратилось уже в устойчивую тенденцию: в январе оно составило минус 30% по сравнению с январем прошлого года (4,4 тыс.), в феврале — минус 50% (4,3 тыс.), в марте минус 59% (3,9 тыс.).

Продажи средних грузовых автомобилей (MCV, 3,5 — 16 т) также существенно сократились: по результатам апреля они упали на 48% (до 1,1 тыс. шт.). А вот в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV, до 3,5 т) падение не такое драматичное — оно зафиксировано на уровне минус 14% до 8,1 тыс. единиц по итогам апреля.

Напомним, что спрос на грузовики съезжает вниз после рекордного взлета в 2023 году, когда реализация коммерческих автомобилей (полной массой свыше 3,5 т) взлетела на 70% по сравнению с 2022 годом до 129 тыс. единиц. В прошлом году взлет сменился снижением: по результатам 2024 го рынок сократился на 4% до 124 тыс. единиц. А в текущем году поехал вниз еще сильнее. Как рассказал на онлайн-конференции Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат», самый значимый сегмент тяжелых грузовиков — седельные тягачи (доля рынка за 4 месяца 2025 года 35%) упали больше всего — на 69%.

Такой тип автомобилей используется в магистральных перевозках, и снижение спроса здесь связано со сложностями, которые испытывает логистическая отрасль. Например, ранее представители транспортной компании Delko рассказывали «Автопанораме», что на рынке автоперевозок сложилась не очень удачная конъюнктура: тарифы на перевозки снижаются, а затраты, наоборот, растут. Это заставляет транспортные компании откладывать обновление автопарка.

Продажи второго значимого типа грузовиков — самосвалов (доля 17%) тоже существенно сократились (на 61%). Аналитики связывают это со снижением активности в области строительства в стране. Но зато третий популярный тип — фургоны (доля 10%) подскочил в продажах на целых 65%. Основные потребители таких грузовиков — представители розничной торговли, которые заняты сейчас обновлением своих автопарков.

Что же касается расстановки сил на российском рынке грузовиков, то, по подсчетам «Автостата», 54% продаж принадлежит китайским брендам, 35% — российские компании, 7% — Белоруссия, а на 4% приходятся продажи марок, окольными путями добирающихся в РФ из недружественных стран.

По словам Сергея Целикова, удорожание кредитных средств приводит к тому, что покупатели отказываются от лизинга, который традиционно является важным инструментом приобретения коммерческих авто. Более того, из-за сложной экономической ситуации многие не справляются с выплатами платежей и возвращают грузовики лизинговым компаниям. По разным оценкам, сегодня на российском рынке скопилось порядка 30 тыс. «возвратных» грузовиков, которые лизинговые компании пытаются продать, оттягивая тем самым внимание потребителей от рынка новых авто. «Текущая закупка техники в основном происходит без применения кредитных ресурсов, то есть автомобили приобретаются «в деньги». Поэтому компании, владеющие свободными собственными средствами, активно обновляют автопарк благодаря низким отпускным ценам. Но большинство перевозчиков все же закупают грузовую технику в лизинг, и актуальная ключевая ставка делает невыгодным использование таких машин», — комментирует Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России.

«На ситуацию негативно действует сразу несколько факторов: уменьшение спроса и охлаждение рынка из-за высокой ключевой ставки ЦБ, вызвавшей повышение стоимости лизинга и замедление экономики в целом, а также общее насыщение рынка за последние два года, упорядочивание логистических цепочек и затоваривание складов», — поясняет Артур Солдаткин, исполнительныи? директор ООО «Сторк» (официальныи? представитель Dayun в РФ).

Пока участники рынка находятся в замешательстве и воздерживаются от прогнозов дальнейшего развития. «Если мы говорим о том, с каким результатом рынок новых грузовых авто в РФ может закончить текущий год, то пока сложно давать прогнозы. Практически полгода рынок коммерческой техники стоит. Наши дилеры, которые за аналогичный период прошлого года продавали около тысячи машин, теперь продают 50. Такая ситуация на рынке приводит к банкротству компаний», — говорит Дениc Снеговский, руководитель отдела продаж грузовых автомобилей JAC.

Некоторые считают, что поддержку продажам может оказать отложенный спрос. «Но когда и в каком объеме это произойдет, никто предсказать не может, — продолжает Денис Снеговский. — Ключевая ставка, достигнув своего так называемого максимума, продолжает оставаться неизменной, и это критично практически для 70–80% заказчиков техники. Все они вынуждены поддерживать имеющиеся автопарки вместо того, чтобы обновлять их».