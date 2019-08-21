Что будет, если смешать каршеринг, лизинг и аренду? Получится подписка – новая форма владения автомобилем, которая недавно появилась и в России. Некоторые автопроизводители заявляют, что намерены в ближайшем будущем реализовывать по подписке до половины всех своих машин

Подписка – пока еще неведомый зверь для российской автомобильной действительности. Среди автопроизводителей первой в России его недавно начала предлагать компания Volvo. Такая форма владения представляет собой замысловатый микс между каршерингом, арендой и лизингом. Смысл состоит в том, что за определенную плату в месяц клиент получает в пользование автомобиль. Однако в отличие от аренды он берет машину не на неделю или месяц, а на более длительный срок – минимум на год. А не в пример лизингу или кредиту здесь не нужно вносить первоначальный взнос.

По такой схеме Volvo в России предлагает взять в пользование новый кроссовер Volvo XC60 T5 в комплектации Inscription. Цена вопроса – 59,5 тыс. рублей в месяц. Машину предлагается взять на год, весь этот срок она будет числиться на балансе компании, а по его окончании клиент просто сдаст автомобиль обратно. В месячную плату, по сути, включено все необходимое (кроме мойки и бензина) для эксплуатации транспортного средства: полная страховка (ОСАГО и КАСКО), необходимый сервис и техническое обслуживание, сезонная замена колес и их хранение, оформление документов, налоги. Одновременно компания берет на себя хлопоты по регулярному ТО. Причем для этого необязательно даже самому ехать на сервис – автомобиль заберут из удобного для клиента места и потом вернут обратно.

Впрочем, не все с новой услугой так радужно, есть и ряд существенных ограничений. Одно состоит в том, что клиент не имеет права использовать машину в качестве такси или в других коммерческих целях. Есть ограничение и по пробегу: общий километраж за год не должен превышать 30 тыс. км. В том случае, если пробег окажется больше, предусмотрена система дополнительных выплат – 20 тыс. рублей за каждые сверхнормативные 2,5 тыс. км, притом что в сумме пробег не должен превышать 35 тыс. км. Наконец, пожалуй, самое существенное ограничение связано с географией использования. Увы, взятый по подписке автомобиль пока можно эксплуатировать лишь на территории Центрального или Северо-Западного федеральных округов. То есть если вы захотите поехать своим ходом в отпуск, скажем, в Сочи или в Крым, то на машине по подписке это сделать будет нельзя. Автопроизводитель заявляет, что, как только машина пересечет границы указанных округов, она автоматически будет считаться угнанной и пользователя ждут неприятности, вероятно, с участием полиции.

На что лучше подписаться?

В ряде стран эксплуатация автомобилей по подписке практикуется уже несколько лет. Сегодня, по информации международной компании Research and Markets, число пользователей таких услуг во всем мире не превышает 1 млн человек, однако, согласно прогнозам, к 2025 году в Европе и США по этой схеме будет доступно более 10 млн машин. Некоторые автопроизводители оценивают перспективы продаж по подписке весьма оптимистично: например, руководство той же Volvo заявляет, что к 2025 году марка будет реализовывать с помощью данной услуги 50% своей продукции.

В целом на рынке нового сервиса есть два основных типа игроков. Во-первых, активность в этом направлении проявляют различные независимые фирмы, которые обычно формируют свой парк автомобилей, а потом сдают их клиентам в пользование по подписке. Во-вторых, такую схему взаимодействия с клиентами все шире практикуют сами автопроизводители. Начиная с 2016–2017 годов наиболее заметны в этой области General Motors, Porsche, Ford, Mercedes-Benz, BMW, Jaguar Land Rover, Nissan, Toyota, а также упомянутая Volvo.

Ряд компаний в рамках нового сервиса предлагают пользование не конкретной моделью машины, а подписку на марку. В этом случае клиент, внося ежемесячный платеж, может пользоваться не одним, а разными автомобилями. По такому пути пошел, например, концерн General Motors со своей маркой Cadillac. Начиная с 2017 года автопроизводитель предлагал в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Далласе пользоваться на выбор одной из пяти моделей: седанами Cadillac ATS-V, CTS-V, CT6 или кроссоверами XT5 и Escalade. В течение года можно было сделать смену аж из 18 машин. Стоимость такого удовольствия равнялась 1,8 тыс. долларов в месяц (итого в год 21,6 тыс. долларов), что же касается ограничения по пробегу, то на взятом таким образом Cadillac допускалось ездить до 2 тыс. миль в месяц. Увы, спустя пару лет бизнес-модель предоставления услуги была признана General Motors неудачной. Менеджмент подсчитал, что она приносит компании убытки, и недавно сделал заявление о намерении закрыть сервис.

Но эта неудача пока не останавливает другие фирмы. В частности, свою решимость в развитии услуг подписки демонстрирует бренд Audi, который в тех же США сейчас развивает программу Select. Клиентам предлагается возможность выбрать для эксплуатации одну из пяти машин: это могут быть седаны (Audi А4, S5 Coupe, А5 Cabriolet) или кроссоверы (Audi Q5 либо Q7). Причем ограничений по пробегу нет, а ежемесячный взнос составляет 1,4 тыс. долларов.

Несколько дороже – за 2 тыс. долларов в месяц – оценивает свою подписку компания Porsсhe, которая в ряде стран продвигает услуги подписки под брендом Passport. За эту сумму предлагается пользоваться несколькими моделями премиальной марки, а если доплатить, то за 3 тыс. долларов в месяц число моделей расширится и на выбор можно кататься, к примеру, на ряде легендарных спорткаров бренда, в том числе на Porsche 911.

В отличие от упомянутых компаний некоторые автопроизводители предпочитают предлагать не подписку на марку, а пользование конкретными моделями. Здесь тон задает Volvo, которая запустила свои услуги по подписке Care by Volvo в США, Швеции и других странах в 2017 году вместе с премьерой своего нового компактного кроссовера ХС40. У шведов подписаться предлагается лишь на одну конкретную машину, за счет чего стоимость услуги получается более доступной – в частности, в США Volvo XC40 можно получить за 650 долларов в месяц, а седан Volvo S60 за 775 долларов, что почти вдвое дешевле, чем услуги от тех же Audi и Porsche.

Наряду с автопроизводителями в разных странах развивают услуги использования машин по подписке и независимые фирмы. Так, в США этим занимаются компании Flexdrive и Fair. Последняя отличается более демократичной ценой: сервис Fair предлагает автомобиль по подписке по цене всего 160 долларов в месяц.

В Европе сервисы по подписке формируют такие компании, как Drover (Великобритания) и Cluno (Германия), причем эти и другие фирмы принципиально применяют разные бизнес-модели. В том числе использование своего автопарка или автопарка сторонних партнерских компаний (например, дилеров по продаже подержанных машин, лизинговых компаний), а Drover осуществляет закупки для своего автопарка.

Выгодно или нет?

В России помимо Volvo услуги предоставления автомобилей по подписке в ближайшее время планируют запустить еще несколько автопроизводителей. В частности, Nissan, который в тестовом режиме предоставляет подобный сервис, но пока только для своих сотрудников. О планах развития подобного предложения сообщили и представители корейской Hyundai, которая собирается запустить новый сервис уже осенью.

Есть в нашей стране и услуги подписки от независимых компаний. Один из заметных игроков здесь компания Willz, запустившая свои предложения в середине прошлого года. В настоящее время минимальный срок подписки – 3 месяца, максимальный – 12 месяцев. В подписку включены КАСКО и ОСАГО, прохождение сервисных и ремонтных работ, помощь в страховых случаях, сезонные замена и хранение резины. Цены на подписку автомобилей от Willz варьируются в зависимости от модели. Так, премиальный Mercedes-Benz С-Class в кузове купе в комплектации Sport Special Edition обойдется в 100 тыс. руб­лей в месяц, если возьмете машину на полгода.

Главный вопрос, который, безусловно, волнует потенциальных клиентов нового сервиса, – насколько выгодно такое предложение? Если смотреть на зарубежный опыт, то независимые подсчеты говорят о том, что в большинстве случаев пользоваться услугой подписки пока, к сожалению, дороже, чем, например, брать автомобиль в лизинг (форма владения очень распространенная, в частности, в США). По оценке американского автомобильного интернет-издания Edmunds, в США трехлетняя программа подписки на премиальный кроссовер BMW X6 обойдется на 42% дороже, чем лизинг этой же машины (последний будет стоить 68 тыс. долларов, подписка – 97 тыс.). И Mercedes-Benz SLC 300 в лизинг получится на 11% выгоднее, чем по подписке (35 тыс. долларов против 39 тыс.). Самым выгодным в Соединенных Штатах оказалось предложение Volvo Care: стоимость подписки на Volvo XC40 на 8% дешевле, чем плата за лизинг (23 тыс. долларов вместо 25 тыс.).

В России, где лизинг для физических лиц не распространен, ситуация несколько иная. Несложные подсчеты показывают, что пользование автомобилем Volvo XC60 по новой программе Volvo Drive обойдется за год в 714 тыс. руб­лей. У дилера такой новый автомобиль можно купить за 3,8 млн рублей. Выходит, что стоимость подписки в данном случае чуть менее 18% от стоимости новой машины при условии, что годовой пробег не превысит 30 тыс. км. Если же приобрести эту модель в собственность, а через год продать ее, то дисконт, по мнению экспертов, может оказаться больше – 20–25%.

Получается, что в общем подписка пока может выглядеть выгодной с экономической точки зрения. В том числе, если приобретать такой автомобиль в кредит. По кредитному Volvo XC60 придется сразу заплатить 1,9 млн рублей в качестве первоначального взноса, плюс ежемесячно выплачивать 162 тыс. рублей (если брать кредит даже по выгодной льготной кредитной ставке 2,9%). Да, после выплаты кредита у вас в собственности будет машина, которую можно потом продать на вторичном рынке, но из ее остаточной стоимости (которая неизвестно какой окажется через год) нужно будет еще вычесть расходы на обслуживание, страховки, зимние покрышки и т.д.

Посмотрим, по какой цене и на каких условиях начнут предлагать свою продукцию по подписке другие автопроизводители. Но уже сейчас ясно, что новая форма владения машиной может стать привлекательной для определенной части клиентов. Например, для тех, кто не желает тратить время на хлопоты, связанные с традиционным путем приобретения транспортного средства в собственность и его обслуживанием.