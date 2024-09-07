В мире начала расти аварийность на дорогах. В качестве причин эксперты высказывают разные гипотезы, но одна из основных — резко возросшее использование смартфона за рулем. Водители отвлекаются от дороги на те же указания навигатора и попадают в ДТП, в которые бы не попали, если б просто смотрели на дорогу. Что же делать?

В Москве ежегодно регистрируется большое количество так называемых вторичных ДТП, когда в остановившееся на скоростной дороге транспортное средство (по разным причинам это поломка или мелкая авария, когда водители останавливаются для оформления) на полном ходу врезается автомобиль. По данным транспортных экспертов, среднее время от остановки до момента вторичной аварии редко превышает 10 минут. Когда просматриваешь видеозаписи происшествий, создается впечатление, что водители, врезавшиеся в стоящие машины, попросту не смотрели на дорогу. То есть ехали прямо, без каких-либо признаков торможения, до момента столкновения.

В результате вторичных ДТП только в Москве гибнут десятки человек. Аналогичная статистика по стране отсутствует, но есть предположение, что счет идет на сотни. Почему же водители врезаются в стоящие транспортные средства, да еще так, будто не смотрят на дорогу? Ответ на это можно найти в судебных решениях, где рассматриваются подобные дела. Очень часто водители, врезавшиеся в машины или людей на проезжей части, признаются, что попросту не глядели на дорогу, а смотрели в телефон, разговаривали по видеосвязи, записывали видеокружочек, слушали голосовушку или писали сообщение.

В качестве причин аварии использование смартфона за рулем обычно не указывается. Но косвенно можно оценить и предположить, что сниженное внимание является сопутствующим фактором очень большого количества аварий, в том числе и мелких. Я сам бывал в ситуациях, когда мне «приезжали» в задний бампер в пробке, — водитель-виновник попросту не смотрел на дорогу, а что-то писал в смартфоне.

Простыми наказаниями эту проблему не решить. Дело в том, что смартфон стал рабочим инструментом профессионального водителя — таксисты, курьеры и грузоперевозчики получают инструкции, новые заказы, маршруты именно с помощью этих устройств. Зачастую у них установлено несколько смартфонов для одновременной работы нескольких приложений. Представить себе сегодняшнюю логистику без использования современного программного обеспечения невозможно.

Но и обычные водители уже не могут без смартфонов за рулем. Недавние опросы показали, что 70% водителей не способны ориентироваться в городе без навигационного ПО. Невероятная цифра! Да что говорить про простых водителей — таксисты, которые проезжают город вдоль и поперек каждый день, без работающего GPS встают колом у обочин, не зная, куда ехать. Проблему решает навигация по вышкам сотовой связи, хотя она и не очень точная.

Современные автомобили четко угадывают потребности автомобилистов и представляют собой «гаджеты на колесах». В каждой современной модели уже не панель приборов, а целый телевизор, мультимедийная система на базе Android работает со всеми известными мобильными приложениями, позволяя прямо на ходу смотреть тот же YouTube или заранее скачанный сериал. Я сам чуть ли не каждый день вижу, как водитель соседней машины в пробке смотрит не вперед на дорогу, а вправо и вниз, где расположен телевизор, на котором идет какое-то кино.

То есть борьба с гаджетами (за телефон по-прежнему — штраф) привела к тому, что автомобиль сам стал одним большим гаджетом с несколькими экранами. А приложения, которые скачивает водитель, требуют внимания. Внимание водителя отвлекается постоянно, пусть даже и мелкими порциями. А на дороге, как известно, дорога каждая секунда.

Пока выручает дисциплинированность большинства водителей, но доля тех, кто сдается на волю мобильным приложениям, работающим уже не в смартфоне, а в автомобиле, постоянно растет. Бороться со смартфонами и разрешать людям ездить внутри одного большого смартфона? Разве это будет эффективно? Сами автопроизводители не скрывают, что основной тренд технологического развития теперь — превращение автомобиля в «гаджет на колесах», так они называют переходный перед беспилотными технологиями этап. Да, когда-нибудь машины начнут ездить сами, как лифты, но, пока этого не случилось, надо что-то делать. Только вот что?..

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