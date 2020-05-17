«Да как же она надоела!», – пробурчал приятель и раздраженно ткнул пальцем в кнопку с буквой А в кружочке. В ту, что заведует функцией «Старт стоп». Вас тоже раздражает, когда машина сама глушит двигатель на остановках? А как тогда насчет цены бензина – не беспокоит?

Когда я это писал, главной заботой в стране и в мире виделся коронавирус. Сейчас, когда вы это читаете, надеюсь, острота проблемы и неопределенность уже позади, и пандемия если не пошла на спад, то по крайней мере просчитана, правильным образом оценена, купирована. То есть практически побеждена (уже или в скором будущем). И вот тогда мы опять вспомним про ежедневные маршруты и путешествия в дальние края, про дачи на выходных и пикники. Словом, про автомобильные поездки во всем их многообразии.

Вот только боюсь, что и после карантинных мер всем нам придется себя сильно ограничивать. Потому что, во-первых, нефть, во-вторых, рубль… Чтобы не погружаться в экономические выкладки, перейду сразу к выводу: бензин так или иначе станет для нас менее доступным. По цене, разумеется, хотя в худшем варианте и по количеству. Никоим образом не собираюсь никого пугать, напротив, хочу подготовить.

Нам совершенно точно надо учиться экономить топливо. Для начала – хотя бы не палить его зря. Например, не отключать устройство «Старт-стоп», которое так раздражает многих владельцев современных автомобилей. Аргументы «против»? Машина медленно заводится. В ней перестает работать «печка» или кондиционер. Она вообще слишком много берет на себя! Аргумент «за» только один: эта штука позволяет экономить до 10% топлива в плотном городском трафике.

Да, я тоже считаю, что умники из автопрома придумали «Старт-стоп», чтобы выполнить очередные нормы Euro. Ну и что ж такого, ведь в конечном итоге это помогает беречь топливо ценой на самом деле очень незначительных неудобств. Спасибо!

Кстати, зная нелюбовь автомобилистов к этой системе, некоторые фирмы ее вовсе не устанавливали на машины для России, пользуясь нашими более либеральными экологическими нормами. Думаю, время таких недальновидных решений проходит. Пожалуй, тут сразу отвлекусь и скажу, что считаю крайне несправедливым, что наш покупатель самого современного автомобиля с нормами Euro 6 не получает никаких льгот в сравнении с владельцами моделей менее высоких классов. Ведь если за технику он переплачивает, бережет природу, то, согласитесь, будет правильным снизить ему и налог! Увы, у законодателей заботы прямо противоположные.

Когда сама жизнь в виде ценников на АЗС заставит нас экономить, наверняка уйдут в небытие и презрительные характеристики современных высокофорсированных моторов вроде «двухлитровым бывает только сок». Ага! Встретимся у бензоколонки и поговорим. Или не встретимся. Мотору, у которого «снимают» по 100–120 сил с одного литра, достаточно рабочего объема 1,5–2 л, чтобы хорошо везти средний автомобиль. И его расход топлива, допустим, 7–8 л заметно – до полутора раз – ниже, чем в тех же условиях у аналога той же мощности, но большего объема.

А нам еще срезают и кривую мощности (в России – максимум 149 л.с., за рубежом 160, встречали?), чтобы вывести машину из дорогого налогового класса. Вот тоже очередная законодательная глупость: давно пора налоги взимать через топливо. И только через топливо! Меньше сжег – меньше навредил природе и меньше нагрузил дорогу.

Но вернемся к технике. Пора перестать бояться всякой экзотики – например, устройства отключения цилиндров. Да и экзотика ли это, если применяется уже десятки лет! И дизелей. И вариаторов. И «роботов». Все эти хитроумные конструкции позволяют тратить меньше топлива. Так давайте пользоваться, а не жаловаться на их дороговизну!

А то у нас до сих пор в умах обывателей крепко сидит убеждение, что лучшая машина для России – с простым мотором, разумеется, бензиновым и строго атмосферным, без лишней электроники и желательно с древним (зато вечным) 4-диапазонным «автоматом». И, конечно же, обязательно на 92-м бензине – дешевле ведь! Вот только никто не считает, что его расход, к примеру, 10 л/100 км, окажется куда ощутимее, нежели 7 л на «сотню» у более современного агрегата, работающего на 95-м. Вдумайтесь: на каждой тысяче км пробега это означает разницу в 1000 рублей (при апрельских ценах) в пользу современной техники! Хватит и на собственно ее покупку, и на обслуживание.

Ладно, не буду больше агитировать за высокие технологии, тут каждый решает сам. И напомню, что самый мощный фактор экономии топлива – ваша правая нога. Совет нежнее нажимать на «газ» давать не стану, хотя он очень полезный и правильный. Я предлагаю по возможности не нажимать правую педаль… вовсе! По крайней мере на шоссе.

Как? А пользуйтесь круиз-контролем – еще одним недооцененным среди россиян устройством. Оно умеет точно выдерживать заданную скорость, без толку не тормозит автомобиль и не разгоняет, не превышает, а главное, ведет машину ровно-ровно, то есть экономит горючее. При этом пользуются им единицы, да и при покупке по возможности отказываются от «лишней приблуды».

Выходит, мы мечтаем как можно меньше тратить на бензин, но одновременно отказываемся от техники, способной эффективно снижать расход топлива. Ну как тут не вспомнить историю про человека, который горячо молился об удаче, конкретно – о выигрыше в лотерею. Помните, что про него сказал тот, от кого удача зависит? «Пусть он хотя бы купит билет»!