Спустя всего несколько лет российские автомобилисты и чихнуть не смогут без того, чтобы об этом не узнала электроника, которая станет контролировать буквально всё – от состояния здоровья шоферов до самых мелких нарушений Правил. Но есть в этих новациях и то, что нас должно действительно порадовать

Зря некоторые полагают, что в области «оцифровки» жизни Россия скромненько идет в фарватере передовых западных и азиатских стран. Да, наши чиновники изучают «забугорный» опыт, смотрят, кто и в каком направлении шагает, но вместе с тем они умело все это переосмысливают и придумывают, как собственные наработки совместить с чужими, чтобы затем эффективно применить на родине. Тем более что все предпосылки к тому есть: тут и озвученная президентом стратегия цифровизации России, и нужды госбюджета, остро нуждающегося в пополнении (пусть и за счет штрафов), и ощутимый кадровый ресурс специалистов, имеющих отличную квалификацию в области прикладной математики и высоких технологий. Добавьте к этому реальную необходимость снижения аварийности на трассах, а также актуальность борьбы с пробками, угонами да неплательщиками по ОСАГО и поймете, что от всевидящего ока и всеобъемлющего «колпака» нам уже никуда не деться.

Тем же, кто думает, что все эти новации где-то за горами, попросту напомню: именно у нас (раньше, чем в Европе) появилась «ЭРА-ГЛОНАСС» – система телематики, способная помочь при аварии. Но она может иметь и много других функций, передавая информацию как от автомобиля «в центр», так и его водителю извне. У нас также давно разрабатываются ID метки, причем уже прошедшие успешную «обкатку» в Татарстане. У нас же реально существует и система съема информации в автомобиле – своего рода «черный ящик», аналогичный авиационному: в случае ДТП он даст возможность выяснить, кто и куда ехал, с какой скоростью, кто в кого врезался, под каким углом. А вы представьте, какой потенциал у комплекса, в который будут объединены и «ЭРА-ГЛОНАСС», и ID метки, и бортовые самописцы на машинах, и камеры фото- и видеофиксации, которыми покрыто пол-России, а может, и что-то еще более передовое!

Словом, в стране уже сейчас видны контуры телематической системы, которую придется принимать всем автовладельцам. С ней контролирующие органы смогут моментально определять все параметры транспортного средства – застраховано ли оно, исправно ли, прошло ли техосмотр, кто в данный момент им управляет. Ведь при наличии ID-метки сделать последнее нетрудно: садясь за руль, человек себя идентифицирует, и уже не владелец машины отвечает за связанные с ней аварии и нарушения, а конкретный водитель.

Первые, кто с радостью это внедрит, – операторы каршеринга, такси. Ну а потом и остальные. Сначала это будет добровольно – скажем, стимулируют большими скидками на страхование. Попутно внедрят на грузовиках. К примеру, в жарких регионах при температуре выше 32 градусов тяжелые машины на дороги не пускают – чтобы асфальт не портили. А телематика может сообщить, что температура на критической отметке и надо прекратить движение. Или придет штраф.

Да, это тотальный контроль, который далеко не всем придется по душе. Кому-то не понравится мгновенная идентификация именно тебя в качестве водителя. Не всех устроит и неотвратимость наказания, ведь новшество подразумевает, что уже через несколько секунд после нарушения можно списать штраф с вашего счета в банке. Вряд ли приятно сознавать и то, что некто всегда будет знать, откуда и в какое время вы уехали, как долго там находились, куда заскочили по пути. Но…

Мы должны признать, что, во-первых, прогресс не остановить и сопротивляться всем этим новациям бессмысленно – только нервы тратить. В-вторых, внедрение подобных технологий по-настоящему страшит лишь консерваторов и ретроградов, нынешняя молодежь и без того демонстрирует всю свою жизнь напоказ – соцсети пестрят интимными подробностями миллионов. В-третьих, и мне это уже нравится, есть целый ряд полезных и приятных функций, которыми мы станем пользоваться для своего же блага.

Прежде всего, если вас постоянно видят и слышат, то в случае аварии или приступа болезни вам быстро придут на помощь. Кроме того, у общества появляется рычаг для устранения беспредела на дорогах, в том числе для обуздания «бешеных мажоров». Ведь с помощью электроники можно не только в режиме онлайн оштрафовать, к примеру, за пересечение сплошной, но и ограничить динамику машины, за руль которой сел злостный нарушитель. Наконец, к плюсам отнесу и такие «мелочи», как возможность забронировать место на парковке, до минуты рассчитать время поездки или, благодаря предупреждениям системы, миновать пробки. Далее же, с внедрением автопилотов (а к этому дорожная инфраструктура тоже готовится) подобные новации сделают нашу жизнь более простой и безопасной. Чем плохо, если автомобиль сам станет рассчитываться за платные дороги и парковки, приезжать на сервис и расплачиваться там за работы, заправляться?

Как нет в жизни исключительно черного и белого, так и в прогрессе автомобилизма нужно не выискивать сплошные недостатки, по-стариковски вспоминая то, «как было раньше», а находить позитив и выгоду. В том числе понимая, что речь идет не о ликвидации свободы нашего передвижения, которую всегда олицетворял автомобиль, а лишь о ее новой форме – в соответствии со временем, в котором мы живем.