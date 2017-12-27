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Не надо грязи!

Чумазые автомобили – давнее проклятие российских дорог. Есть ли решение этой проблемы или мы обречены ездить на испачканных машинах?

Никогда бы не подумал, что сосед по дворовой парковке – тихий человек – знает столько нелитературных выражений. Да к тому же не стесняется знакомить с крепким рабоче-крестьянским словарем округу. Поводом стал случайно обнаруженный рыжий шрам на двери. Поясню, глубокую царапину явно не первой свежести скрывал толстый слой серо-коричневой «глазури», поскольку этот водитель моет машину от силы пару раз за год. Видимо, руководствуется принципом: «Зачем тратить деньги, если завтра опять испачкается». Подход хотя и спорный, но распространенный. В России, если желаешь ездить на опрятном автомобиле, становись завсегдатаем автомойки.

Вспомнилось, как минувшим летом довелось по работе колесить по французской провинции. Километраж выдался изрядный, а погода ни к черту – постоянный дождь не давал дорогам просохнуть. Все бы ничего, только для фотосъемки машина по законам жанра должна быть чистой. А поблизости ни одной мойки. Решили уже в супермаркет за протирочными салфетками заскочить, однако эрзац-баня не потребовалась – кузов покрыли капли, но не грязь.

Допустим, это просвещенная Западная Европа, где люди помешаны на чистоте и порядке (на самом деле тоже мусорят за милую душу). Тогда другой пример. …Более близкая нам по менталитету Чехия, поздняя осень, снегопад вперемешку с дождем. Мне надо перегнать в другой город дорогущий черный лимузин и тоже запечатлеть его во всем незапятнанном величии. Внешние факторы сулили провал миссии, но и тут дело ограничилось лишь протиркой кузова.

Можете представить подобное у нас? В крупных городах уж точно нет. Причем грязь зачастую мы создаем сами. Вернее, нам ее делают. Погожий солнечный денек, неважно – зима, лето или осень на дворе. Автомобили стекаются ручейками к мойкам. Но лишь вопрос везения, когда после помывки опрятная легковушка вновь упрется в пухлую оранжевую задницу поливальной (или снегоуборочной) машины. Когда-то они отправлялись по своим делам с рассветом, успевая сбить пыль еще до того, как город проснется. А потому ассоциировались с чистотой и свежестью утренних улиц. Сейчас же водители в большинстве своем, мягко говоря, недолюбливают коммунальщиков. И не только за предательскую струю в зеркально чистый борт намытой машины. Раздражает поведение «поливалок» в целом. Мне регулярно доводится встречать в Москве цистерну с распылителями, флегматично ползущую в крайнем левом ряду трассы, которая и без того задыхается в час пик. А тут, считай, почти неподвижное препятствие – поток встает…

Не спорю, влажная уборка городу нужна, но ведь не каждый день и не в таких масштабах! Выходит, если природа не дает осадков, их организуют искусственно: асфальт еще не подсох толком, а по нему уже опять текут потоки. Помнится, в школе практиковался халтурный способ мыть полы – «по-флотски» назывался. Ключевым в нем было разлить в классе ведро воды, повозить тряпкой, а дальше пусть само сохнет. Влажное покрытие красиво блестит, да только грязи при таком подходе меньше не становится. Так и на улице – брызги разлетаются, оседают на тротуарах, отбойниках и зданиях. Как высохнет, снова надо мыть.

При этом увлажнять трассы пытаются даже в дождь! На справедливые же упреки в трате бюджетных средств впустую коммунальщики отвечают ссылками на технологический процесс. Дескать, это как в стиральной машине у хорошей хозяйки – после замачивания пятна сходят лучше.

Вот-вот наступит настоящая суровая зима. Вода замерзнет, однако улицы чище ведь не станут. Потому что «поливалки» уступят место снегоуборочной технике. Той, что дороги по-настоящему не чистит, так, в основном сугробы раздвигает, причем зачастую под охраной ДПС. Водители же обязаны терпеть и плестись сзади – опередить цепь машин, занявших всю ширину трассы, невозможно. При этом «чистильщики» еще и сдабривают асфальт реагентами. Жидкими, сухими, но итог один – ядовитая скользкая жижа заполняет все вокруг, разъедает обувь людям и лапы животным. А водителям приносит… Правильно – грязь и разорение на омывающей жидкости. Потому что о чистоте машины уже никто не думает, смыть бы жирную пленку со стекла ради нормального обзора. Наконец, по весне одни химикаты пытаются смывать другими – специальными шампунями. Которые потом нейтрализуют водой. И так по кругу – до следующей зимы…

Скажете, Россия страна особая, климат такой. Соглашусь, многочисленные грунтовки распутица превращает в болото. Но остальные трассы? В Скандинавии и зима суровая, и оттепели бывают, однако машины не утопают по крышу в реагентах. И в той же Франции полей сельскохозяйственных хватает, тракторы на дороги выползают – и ничего. У нас же возле каждой стройки – месиво. Потому что мойки для колес на выезде с объектов вроде бы стоят, но, видимо, лишь для проверяющих. И в этой безалаберности тоже видится корень проблемы. Как, впрочем, в проектировании и строительстве дорог: здесь чуть с высотой бордюра ошиблись – и землю с газона начинает вымывать; там уклон улицы не так рассчитали, отчего вода в нее не стекает, а где стекает, то не факт, что в исправную «ливневку». Исправлять это никто не спешит – невыгодно!

Ну а автомобилистам остается радоваться редким дням, когда «поливалки» уже не ездят, а реагенты еще не льют: пара-тройка таких суток в году наберется. Тем не менее и надежда есть. Например, в Санкт-Петербурге антигололедные химикаты стали применять лишь на окружной дороге и Западном скоростном диаметре. И хуже от этого никому не стало. Может, стоит распространить опыт на всю страну?  

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