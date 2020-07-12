ПДД писаны не только для автомобилистов, но и для всех остальных участников дорожного движения, включая тех, кто ходит «на своих двоих». Вот только в последнем случае за их соблюдением у нас в стране никто не следит. Как результат, почти треть всех ДТП в России – это наезды на пешеходов

Конечно, можно свалить все на водителей, заявив, что именно они в подавляющем большинстве случаев являются виновниками наездов. Причем статистика это подтвердит – такова правоприменительная практика в России. Ведь, даже если попавший под колеса пьяный гражданин в темноте, в дождь перебегал скоростное шоссе в неположенном месте, ответственность с очень большой долей вероятности возложат на шофера.

Картина схожа с той, когда вооруженный грабитель вламывается в чужой дом, хозяин его убивает, а после отправляется в тюрьму за превышение мер необходимой самообороны. Логика закона расходится здесь с привычным нам бытовым ходом размышления. В случае аварий с пешеходами тоже часто наказывают невиновных. Только вот самим пешеходам их безнаказанность идет в конце концов во вред.

Согласно статистике ГИБДД, в 2019 году в России в ДТП погибли почти 17 тыс. человек, из них 29% – пешеходы. Причем доля аварий с их участием в общей статис­тике в стране примерно та же – около трети. Конечно, в какой-то мере причиной гибели 4917 россиян-пешеходов в прошлом году стало нарушение ПДД водителями, отсутствие пешеходных переходов или их плохое оснащение, в том числе отсутствие предупреждающих знаков и освещения в темное время суток. Но требования в отношении водителей постоянно ужесточаются, по части улучшения инфраструктуры в последние годы тоже проведена заметная работа. При этом практически полное отсутствие ответственности пешеходов за нарушение Правил как было, так и остается.

Могут ли наказать пешехода за, скажем, переход дороги в неположенном месте? Теоретически – да. Хотя на практике такое происходит крайне редко, лишь в ходе специальных рейдов. Есть также случаи, когда сотрудники ГИБДД предлагают водителям за те или иные мелкие провинности оформить штраф за «пешеходное» нарушение, чтобы потом отчитаться перед руководством и обеспечить нужную статистику. В остальное время разбираться с пешеходами долго и муторно. Водителей легко идентифицировать по номерам автомобиля, а у пешехода может не быть с собой паспорта. Водители дорожат правами, у пешеходов такой страшилки нет, а следовательно, и стимула соблюдать ПДД тоже.

Причем нет его не только у россиян, но и у мигрантов из соседних стран, даже несмотря на риск депортации и последующий запрет на въезд за административные нарушения. Я не раз наблюдал, как в райо­не Белой Дачи в Москве «гости столицы» перебегают МКАД, чтобы не идти с рынка «Садовод» по мосту в обход. Для тех, кто живет не в Москве поясню: речь о многополосной дороге с разрешенной скорос­тью 100 км/ч и бетонным отбойником выше пояса – на разделительной. Хотя я вовсе не идеализирую и автомобилистов: отнюдь не все из них пропускают пешеходов на переходах. Для некоторых проскочить первым – дело принципа. Можно лишь констатировать заметное уменьшение таких водителей за последние годы.

Международный опыт тоже разный. Например, в Грузии пешеходы воспринимаются как люди второго сорта. Местный полицейский так учил меня переходить дорогу: «Смотришь направо и налево, оцениваешь дистанцию до машин, их возможное ускорение и скорость, с которой ты бегаешь. Если успеваешь перебежать дорогу раньше, чем они смогут добраться до тебя, беги».

Немногим лучше обстоят дела и в некоторых европейских странах. Например, во Франции, особенно на юге. Там, прежде чем поставишь ногу на зебру, надо убедиться в том, что рядом нет машин. А вот в Испании или Швейцарии к идущим относятся уважительно, притом что и сами пешеходы соблюдают правила. Во многом потому, что наказание за их нарушение жесткое и неотвратимое для всех.

Вы не подумайте, что я призываю ужесточить наказание для пешеходов в России. Этого не нужно, достаточно просто задействовать те пункты ПДД, которые уже имеются. Куда важнее жесткости неотвратимость наказания, с которой у нас традиционно очень плохо. Обычно мы говорим об этом применительно к водителям, но с пешеходами ситуация еще хуже. С них нечего взять, поэтому они никому не интересны. Да и общественное мнение не порицает нарушения со стороны пешеходов. Среди водителей широко распространено мнение, согласно которому «незначительное» превышение скорости вполне допустимо и часто «оправдано неадекватными ограничениями». По той же схеме пешеходы объясняют свои действия тем, что «до ближайшего перехода далеко идти» или «спускаться под землю нет смысла, когда машин на дороге все равно нет».

И, наконец, еще один важный аспект. Те самые 4917 погибших в прошлом году под колесами машин пешеходов – лишь вершина айсберга. Нельзя сбрасывать со счетов и 45 940 пострадавших. Во многих случаях это люди, получившие тяжелые травмы, – такова специфика ДТП с пешеходами. Ведь, несмотря на все принимаемые производителями меры по увеличению безопасности автомобилей, любое превышение скорости сводит большинство их усилий на нет. Сбитый машиной человек надолго выбывает из строя, а зачастую остается инвалидом на всю жизнь. И с этой точки зрения статистика по-прежнему выглядит пугающе. Принимать меры нужно незамедлительно!

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