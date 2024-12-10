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По зернышку» — утопия автопрома

Продолжу рассуждения о том, как бы народу России все-таки наконец прийти в движение

То есть вновь обрести возможность покупать не супердорогие и престижные автомобили, а самые что ни на есть простые и дешевые тачки. Которые — заметим — способны взять на борт столько же пассажиров и груза, сколько модные кроссоверы, навороченные по крышу и выше, но сто?ящие впятеро, а то и вдесятеро дороже.

Вы скажете — такого времени в нашей стране не было? А ведь было. При советском способе хозяйствования машины стоили дорого, но лишь относительно. Проблема с покупкой больше осложнялась недостаточностью их выпуска, а не ценой. В некоторых регионах на тот же «Запорожец» можно было заработать за год, но там эта модель, понятное дело, не ценилась. Да и желающих заработать хватало, и зарабатывали люди, отправляясь на золотые прииски, нефтяные месторождения и разного рода комсомольские стройки.

Золотые годы для автомобилистов начались в конце 1980 х, когда в страну хлынул поток дешевых подержанных иномарок. Но не только в них было дело. Наши заводы тоже освоили много новых, пусть не самых передовых и надежных, но доступных моделей. На немудрящую «Самару» легко можно было заработать всего за год, а то и меньше. Массовая автомобилизация тут же вскрыла проблему недостатка дорог: появились пробки. С другой стороны, выросла и занятость населения, потому что возникли рынки перегона и перепродажи зарубежной техники, поставки запчастей, услуг по ремонту. Не в последнюю очередь и сами владельцы осваивали свои машины в том числе изнутри, заказывая и меняя изношенные детали.

Постепенно же в угоду большому бизнесу рынок подер­жанных иномарок «схлопнулся», а российские автозаводы, якобы не выдержав конкуренции, прикрылись. И автомобиль стал роскошью. Даже относительно дешевые модели предлагались в основном в самых дорогих и навороченных комплектациях. Фактически единственный российский производитель — АВТОВАЗ — был вынужден модернизировать свои модели, также подтянув их по цене к иномаркам.

Облизываясь на роскошную западную жизнь, многие из бывших советских граждан не понимали, что воспринимают фактически только рекламную картинку. Далеко не все, а если быть честными, то лишь единицы за бугром жили так, как это рекламировалось. Остальные пахали за копейки, пенсы и пфенниги, в свою очередь, завидуя «совкам», получавшим от государства бесплатные квартиры. У всех в Европе были машины? У многих, да, но эти многие владели ими лишь потому, что в их странах практически отсутствовал общественный транспорт. А сами машины являлись передовыми по устройству лишь по той же рыночной причине: они стоили дороже, чем дешевые и простые. А дешевые и простые модели правдами и неправдами запрещались. Чаще под «соусом» низкого экологического класса.

А у нас? А у нас-то проблемы сегодня те же! Рынок наводнен роскошными китайскими кроссоверами, которые продаются уже все меньшими темпами, кроме того, катастрофически теряют в цене при перепродаже — а ведь это немаловажный фактор при покупке новой машины. С электромобилями вообще швах! Вроде и локализовали выпуск некоторых моделей в нашей стране, однако выпуск их составляет жалкие проценты от уровня рентабельности.

Да, на выпуске и продаже дорогих моделей маржа выше. Но, с другой стороны, разве мало примеров успешных бизнес-проектов, сделанных на «мелочевке»? Разве не жалеет страна об уходе с нашего рынка гигантского мирового производителя бюджетной мебели и всяких бытовых мелочей? Разве не зарабатывал этот бренд миллиарды, причем не только у нас, но и по всему богатому миру? И эти миллиарды были настолько большими, что данный бизнес в нашей стране свернули, несмотря на открытие брендовых центров от Москвы до самых до окраин?

Вывод прост: курочки умеют и по зернышку клевать, и быть при этом сытыми. Но — в нашем случае — особо не хотят. Сегодня пока что выгодно гнать на рынок моторизованную роскошь, а завтра… Перспективы туманны. Вдруг да вернутся недавно еще «сытые» времена? Экономика есть продолжение политики, так что подождем хотя бы исхода выборов в США, а там, глядишь, нефть опять подорожает… В любом случае на сегодняшний день выгоднее держать финансы на депозитах, чем вкладываться в производство.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
 

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