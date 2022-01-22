Когда очередная «говорящая голова» с надутыми от важности щеками озвучивает тысячный уже проект в области дорожной безопасности в России, ничего, кроме рвотного рефлекса, у здравомыслящего человека это не вызывает. Нам давно надоели манипуляции!

Почти каждая идея из этой серии – коктейль из подмены понятий, откровенного вранья и насмешек над реальностью. Всем же очевидно: такие проекты выгодны лишь конкретным лицам и компаниям, осваивающим приличные бюджеты. И больше никому! Реальная эффективность подобных инноваций близка к нулю.

Взгляните на колоссальные инвестиции в дорожное стрительство. У нас ежегодно закапывают в землю бюджеты десятков африканских стран вместе взятых, не научившись делать даже элементарные вещи. Например, ограждения, способные действительно повысить безопасность и снизить смертность в результате ДТП. По-прежнему предпочитают ставить металлические перила. Каменный век! Не перестаю удивляться, неужели в эпоху сверхзвуковых ракет не могут придумать что-то современное? Или не хотят, не желая инвестировать в реальную безопасность?

В Южной Корее, например, начали массовое внедрение ограждений с вращающимися элементами. Это бочкообразные контейнеры из прочного и упругого пластика, закрепленные между горизонтальными перилами. Такая конструкция гораздо эффективнее традиционных, при столк­новении с которыми автомобиль обычно отбрасывает в сторону, что, разумеется, приводит к дополнительным ДТП. А бочки-амортизаторы, наоборот, удерживают машину, позволяя ей двигаться практически строго по траектории вдоль ограждения. Правда, такие «барабаны» недешевы в обслуживании и ремонте. Видимо, именно поэтому нам они и не подошли – много ведь не «распилишь».

Впрочем, современная дорожная инфра­структура – важная, но не единственная составляющая безопасности. Можно построить лучшие в мире трассы, но люди продолжат погибать тысячами. Дело в автомобилях – они в России слишком старые. Средний возраст автопарка – 13 лет! А в регионах множество машин, выпущенных и 20, и 30 лет назад. Они из той эпохи, когда эйрбеги были привилегией только дорогих моделей. То есть в них надувных подушек вообще нет.

Процесс обновления отечественного парка, который мог стать долгосрочным трендом, сдулся на глазах. Продажи стремительно дорожающих новых автомобилей падают, и многие все чаще думают, как заменить очень старую машину на просто пожилую. Ни о какой реальной безопасности в подобной ситуации речи уже не идет.

Российский автомобильный рынок сегодня можно сравнить с упавшим человеком, которому тяжело подняться. Обычный автовладелец – в том же положении. Лежачего бить, как известно, одна из последних стадий подлости. У нас же его не просто бьют, а стараются добить. Увеличив все составляющие финансовой нагрузки – от цен на топливо до штрафов и парковок. То есть политика не просто подлая, а далеко за гранью подлости. При этом чиновники еще цинично рассуждают о какой-то безопасности.

Только не надо сейчас вспоминать о государственных программах льготого кредитования, якобы нацеленных на обновление автопарка. Они тоже из разряда подмены понятий. Главная их цель – поддержать конкретных производителей и совсем узкую прослойку населения. Но кардинально изменить статистику и повлиять на безопасность в национальном масштабе подобные акции не в состоянии. Объемы проданных по ним машин – капля даже не в море, а в океане старья на колесах.

Хотите реально снизить смертность и аварийность на дорогах? Обновите автопарк не на словах, а при помощи эффективных решений. Я вижу два варианта: развитие лизинга для физлиц, как в Америке (когда за 200–400 долларов в месяц получаешь доступ к новому автомобилю), и обнуление таможенных пошлин на машины от двух до семи лет. И если первое требует серьезных финансовых вливаний, то второе фактически бесплатно.

Разного рода лоббисты (а на самом деле – вруны и манипуляторы общественным мнением) мне сразу возразят: снижение пошлин ударит по местным автопроизводителям. Снова подмена понятий. В стране есть категория людей, предпочитающих лишь новые автомобили, – они могут себе их позволить. Я же предлагаю отменить пошлины для тех, кто ездит на 20-летних развалюхах. Пусть пересядут в «пятилетки». В таком случае в ДТП многие из них не превратятся в кровавый фарш, а отделаются испугом или ушибами. Дайте же им шанс на жизнь!

Переживаете за АвтоВАЗ? Или за корейцев? Так обнулите пошлины на те классы и модификации автомобилей, которые вообще не производятся в России. Тогда они не станут ни с кем здесь конкурировать по определению. У нас ведь не выпускают большие пикапы (кстати, занимающие топовые позиции по безопасности), минивэны, среднеразмерные универсалы наконец. Список получается приличный. Только представьте, за короткий период получится поменять древний хлам на «почти новые» машины!

Лоббисты местных производителей справедливо заметят: разрешив ввозить беспошлинно условные «пятилетки», мы косвенно поддержим зарубежных производителей. Возможно, они в чем-то правы. Но такая мера поддержит в первую очередь россиян, особенно небогатых, дав им реальный шанс не умереть в аварии. А все нацпроекты псевдобезопасности, о которых столько говорят и на которые спускают бюджетные миллиарды, такого шанса не дают вообще. Шанс заработать «правильным ребятам» – да! Шанс на жизнь тем, кому по ежегодной печальной статистике суждено погибнуть в ДТП, – нет!

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