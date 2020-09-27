Размышления на тему того, почему водитель легкового автомобиля должен думать не только за себя, но также за других, маленьких и больших

Обычно ближе к лету у нас запускают масштабную социальную акцию. Цифровые табло, билборды буквально вколачивают в сознание автомобилистов факт: на дорогах появились мотоциклисты. И незатейливая информационная атака работает. По моим скромным наблюдениям, даже далекие от нюансов тактики вождения люди после таких призывов нет-нет да и посмотрят лишний раз в зеркала при перестроении, а в заторах уже не стремятся без оглядки прыгнуть в соседний ряд – вдруг между машин мчит байкер?

Худо-бедно прижились и правила культурного отношения к пешеходам. Настойчивая пропаганда, жесткие штрафы и частые тематические рейды инспекторов ГИБДД привели к тому, что и в глубинке начали уважительно относиться к «безлошадным» участникам движения. Видимо, под внешним давлением у нас щелкает где-то внутри тумблер, включающий впитанное еще с детсадовских времен социальное правило не обижать маленьких. Ведь в самом деле, тем, кто менее заметен и более уязвим, и надо уделять больше внимания на дороге.

При этом справедливый гнев водителей вызывают субъекты, оправдывающие негласным общественным правом на уважительное отношение собственное безграмотное поведение. Пешеходы, которые не глядя шагают с тротуара на «зебру»; мотоциклисты, «вышивающие» по междурядью на скорости далеко за «сотню», – немало отборных ругательств несется им вслед. И даже вчерашние выпускники автошкол искренне удивляются: как в здравом уме можно творить такие безобразия?

Вот только в мире все относительно. Не пытаюсь оправдать вело-, мото- и прочих пешеходных хамов, однако и среди водителей-моралистов хватает тех, кто порой подставляется под удар. Вроде бы неосознанно, но на самом деле по незнанию Правил дорожного движения и особенностей различных видов транспорта, который едет рядом. Ведь есть машины и побольше легковушек, а об этом плакаты на обочинах, увы, пока не напоминают. Дескать, за рулем фур, автобусов да самосвалов сидят профессионалы – справятся как-нибудь.

Отчасти это правда. И тем не менее проблема взаимоотношений «обычных» автомобилей и большегрузов стоит остро. Недавно убедился в этом на собственной шкуре, когда посчастливилось принять участие в интересном пробеге на бронемашинах. 1500 км по России прошел караван армейской техники, и вроде бы колонну обозначили по всем правилам, и сопровож­дение Военной автоинспекции и ГИБДД организовали, однако люди в общей массе словно и не читали ПДД. Норовили обогнать, само собой, не успевали, втискивались в строй, не подозревая о смертельной опасности подобного поведения.

Дело, конечно, не в оружии. Бронемашины здесь лишь как иллюстрация – замени армейскую технику на тягач с полуприцепом, и в уравнении дорожной безопасности ровным счетом ничего не изменится. Суть в том, что водитель крупного автомобиля лишь отчасти «высоко сидит – далеко глядит». По факту с обзорностью туговато, с десяток тонн за спиной (а то и больше) не позволяют остановиться резко и сразу, а размеры грузовика таковы, что силы в схватке с легковушкой будут совсем неравны. Подомнет и не заметит – не со зла, просто в силу обстоятельств.

Обратите внимание, сколько в городах аварий, когда на повороте фура цепляет машину внутренней стороной. Типичная история: водитель громоздкого большегруза делает замах, чтобы уместиться в тесный вираж в один заход, а в свободное пространство мгновенно устремляется торопливый горожанин, не привыкший уступать «дырку» в потоке соперникам. А дальше сигналь не сигналь – поздно, авария почти гарантирована.

В свое время мы проводили эксперимент при помощи тягачей, которые доставляли в редакцию свежий тираж газеты. Приглашали водителей легковушек в кабину грузовика и наглядно демонстрировали, что видит с рабочего места их коллега. И люди разного уровня подготовки понимали, как много слепых зон у такой техники, какие они обширные и что средний кроссовер или седан может легко спрятаться в «мертвых» секторах целиком.

Увы, подобных практических уроков в подготовке водителей становится все меньше. В той же Москве, расчерченной так называемым грузовым каркасом, огороженной по периметру запретом на движение большегрузов в дневное время, уже привыкли наблюдать вереницы фур разве что по ночам в правых рядах МКАД. Логично, город хотят разгрузить от заторов, но тогда откуда возьмется понимание действий друг друга?

Неудивительно, что в редкие часы совместного движения по одной трассе находятся «пилоты», воспринимающие тягачи эдакими тихоходными глыбами, которых нечего бояться. И когда такие отчаянные ребята выезжают за город, для них в порядке вещей пойти на рискованный обгон, а потом резко замедлиться перед дальнобойщиком. Или впритирку объехать самосвал. Вот только не всегда хорошо это заканчивается – как ни крути, а размер и масса имеют значение.

Поэтому я призываю не наглеть, а ради общей безопасности думать и за себя, и за «того парня», маленького либо большого, не важно. Эра беспилотников наступит еще нескоро, а пока вождение автомобиля не только развлечение или необходимость, но и довольно сложная работа. Даже если социальная реклама об этом не напоминает.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора