С 1 сентября 2024 года вводится новый порядок установки стационарных и мобильных камер для фиксации нарушений на дорогах. Что изменится?

А изменений немало, и из них много хороших. Во-первых, у всех камер появляется единый владелец. И это может быть только регион, на дорогах которого установлена камера, то есть все камеры будут априори государственными. С осени 2024 года частные камеры становятся незаконными, и их владельцы должны передать их в региональное управление или демонтировать. Во-вторых, важный нюанс: владелец автомобильной дороги по-прежнему сможет установить камеру на своей дороге, но затем он обязан передать ее на баланс региона (то есть фактически отдать государству), который будет эксплуатировать камеру и рассылать уведомления («письма счастья») о нарушениях. Сейчас многие региональные власти и частные операторы занимаются так называемой предварительной обработкой информации с камер, при этом часть данных «теряется». После вступления в силу поправок в закон «Об автомобильных дорогах» такое не повторится.

Еще одно нововведение: все расходы на обслуживание и эксплуатацию камер, включая оплату труда сотрудников, будут покрываться исключительно из регионального бюджета. Также установлены четкие критерии по месту расположения камер: в населенном пункте между камерами должно быть не менее 1 км, а вне него — не менее 5 км. Таким образом, ситуация, когда камеры установлены на соседних столбах, исключается. Если же автомобилист получит штраф с таких камер-соседей, то на основании явного нарушения ФЗ-257 штрафы можно будет отменить, а саму камеру потребовать демонтировать.

Наконец, спустя 15 лет с момента начала работы дорожных камер в России законодательно четко определены критерии установки камер: они должны размещаться на аварийно-опасных участках дорог, перекрестках с повышенной аварийностью, местах пешеходных переходов (для камер, фиксирующих непропуск пешеходов), участках с запрещенной остановкой или стоянкой автомобилей и дорогах с выделенной полосой (подробный список смотрите в ФЗ-257). Если камера установлена с нарушением, то все штрафы с нее можно оспорить. В свою очередь, любую новую камеру в регионе местные власти или владелец дороги будут обязаны согласовать с Госавтоинспекцией на соответствие вышеописанным критериям. Если ГИБДД не согласует установку камеры, то региональным властям запрещено действовать самостоятельно — камеру не установят. Если же она была установлена ранее, камеру по предписанию ГИБДД должны отключить или демонтировать.

Почему мы видим тенденцию к ужесточению использования систем фотовидеофиксации? Объяснение довольно простое. Система фотовидеофиксации, когда она только начала свою работу, безусловно, оказала очень положительное влияние на безопасность и комфортность дорожного движения. Если раньше езда с огромными превышениями скорости была нормой (я напомню, что в 2005 году на левом ряду Третьего транспортного кольца в Москве машины ехали не менее 140 км/ч), то сейчас движение стало более ровным, комфортным и безопасным. Это привело к снижению аварийности. Согласно данным экспертов, снижение аварийности благодаря использованию камер фото- и видеофиксации достигло 30 % и… остановилось.

Очевидно, что средства автоматической фотовидеофиксации нарушений и штрафы не являются универсальным решением всех проблем. На протяжении последних пяти лет рост количества камер и числа штрафов уже не приводит к снижению аварийности. Она стабилизировалась на определенном уровне, что называется специалистами «точкой насыщения». Это означает, что камеры теперь не снижают число аварий, а лишь поддерживают текущий уровень безопасности движения. Каждому автомобилисту понятно, что даже если камеры установить на каждом столбе, аварийность не снизится, ведь она зависит от множества иных факторов. Кроме того, установка камер на каждом столбе способна привести к раздражающему стрессовому воздействию на автомобилистов и, парадоксальным образом, — увеличить аварийность. Именно поэтому система фото- и видеофиксации с осени 2024 года законодательно и бесповоротно переходит в режим поддержки безопасности движения.

Можно осторожно надеяться, что мы видим в этом законе торжество здравого смысла и переход системы фотовидеофиксации в другой, более щадящий режим эксплуатации. Что приведет к общему снижению числа штрафов, а адекватным и аккуратным автомобилистам принесет только пользу.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

