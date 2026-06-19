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19 июн 2026

Частные камеры хотят убрать с российских дорог

Частные камеры хотят убрать с российских дорог
Автор фото: magnific.com/ru

Межфракционная группа депутатов Госдумы направила в правительство новую редакцию законопроекта, согласно которой для контроля за соблюдением ПДД должны применяться только камеры, находящиеся в федеральной или региональной собственности

Авторами инициативы предлагают запретить передачу оборудования физическим и юридическим лицам. По мнению парламентариев, участие частных структур в системе фотовидеофиксации создает конфликт интересов, поскольку оператор может быть заинтересован в увеличении числа штрафов. В пояснении к документу отмечается, что в некоторых регионах концессионные соглашения предусматривают выплаты операторам в зависимости от количества оплаченных постановлений. Подобные схемы действуют в Подмосковье, Курганской области, Республике Алтай и Забайкальском крае. В Рязанской области и Ингушетии вознаграждение зависит от общего объема штрафных поступлений. По данным ГАИ, в 2025 году в стране работали 32,5 тыс. комплексов фиксации. С их помощью было возбуждено 214,2 млн дел, а общая сумма выписанных штрафов достигла 205,8 млрд рублей.

Попытки изменить правила работы камер предпринимались и ранее. В 2019 году бывший вице-премьер Максим Акимов выступал против коммерциализации системы и предлагал отказаться от привязки вознаграждения операторов к количеству штрафов. В 2024 году Госдума уже рассматривала аналогичную инициативу, однако тогда законопроект был отклонен.

В ассоциации ОКО, объединяющей производителей и операторов комплексов фиксации, заявили, что новые ограничения не имеют практического смысла. По словам представителей организации, используемые в рамках государственно-частного партнерства камеры еще до ввода в эксплуатацию переходят в собственность государства, а частные компании занимаются лишь их установкой и техническим обслуживанием.

Кроме того, с сентября 2024 года действует федеральный закон, который исключает возможность произвольного размещения комплексов. Места установки определяются ГАИ и транспортными властями, а вся информация о нарушениях поступает в систему МВД «Паутина».

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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