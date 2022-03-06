Фраза из романа Ильфа и Петрова «автомобиль не роскошь, а средство передвижения» стала в советские времена крылатой. Возможно, потому, что люди оценили весь ее сарказм. Похоже, сейчас она опять приобретает прежнее звучание

Еще год назад я был против того, чтобы хоть на секунду задуматься о правильности идеи об отказе от собственного автомобиля. Личная машина для меня входила в разряд традиционных ценностей, и подход был сродни другому постулату: «Мой дом – моя крепость». Машина тоже крепость, только движимая. Но прошедший год, постоянное повышение цен у дилеров вселили и в меня сомнения. Так ли правильно покупать собственный автомобиль и всем ли это нужно?

Знакомые часто обращаются ко мне за советом и помощью при покупке новой машины. Но вот в разговорах с ними стала проскальзывать фраза «а нужна ли она мне вообще – своя». Для жителя крупного города, редко выезжающего за его пределы, машина подчас действительно не так уж необходима. Она становится дорогим излишеством, от которого все чаще отказываются. Тем более что есть такси и каршеринг, которые удовлетворяют 80–90% потребностей в автомобиле. Хотя и это решение не оптимально: машины каршеринга может не найтись поблизости, такси будет ехать долго, а при каких-то чрезвычайных происшествиях их может не оказаться вовсе.

И тут появились автомобили по подписке. Новый седан или кроссовер в вашем распоряжении на срок, за какой вы заплатите. Что-то вроде аренды, которая не пользовалась в России популярностью. За рубежом мы часто брали машины напрокат, а вот внутри страны сервис был дорогим и невостребованным. С появлением же подписки все изменилось – спрос превышает предложение. Теперь уже прокатчики решают, кому давать автомобиль, а кому – нет. Доля отказов достигает 25–30%.

В чем смысл сервиса? Получатель услуги избавляется от многих проблем, связанных с владением машины: не надо покупать страховку, зимние шины, проходить ТО. Все это делает компания, которая предоставляет транспорт. Первоначально таким бизнесом стали заниматься сами автопроизводители, затем появились мультибрендовые фирмы, готовые предоставлять машины разных марок. Причем между ними и производителями разворачивается нешуточная борьба за лакомый сегмент рынка. Недавно управляющий директор компании «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев довольно резко ответил на мой вопрос, будет ли его компания продавать свои машины конкурентам для последующего предоставления по подписке. «Можем не продавать и не будем», – сказал топ-менеджер. Это прозвучало примерно как в мультфильме: «Такая корова нужна самому».

Дорога ли подписка? На первый взгляд – да. Но если посчитать, то получается, что не особенно. Месяц эксплуатации машины обходится в 30–70 тыс. рублей. Это если брать массовые марки. С учетом того, что за первый год эксплуатации автомобиль теряет в цене около 20%, не так уж много. Ведь нужно сложить эти потери со стоимостью страховки, ТО, зимних шин. Плюс, как известно, время – деньги. В одной из компаний подсчитали, что за год экономится три-четыре дня. Но, если машина нужна не круглый год, а только летом для поездок на дачу или, наоборот, лишь зимой, чтобы не месить снежную кашу ногами, экономия получится еще более существенной.

Есть ли у сервиса минусы? Конечно, и их много. В некоторых фирмах в случае аварии вы не получите подменный автомобиль. Все будет как с собственной машиной: когда починят, тогда и будете снова ездить. А если транспорт после ДТП не подлежит восстановлению, то деньги за подписку попросту сгорят – придется платить до конца контракта и ходить пешком. Кроме того, большинство компаний ограничивают месячный пробег. Хотите ездить больше – доплачивайте. Особые программы со значительным пробегом действуют только летом. И выбирать зимние шины, причем не только марку, но даже их тип – шипованные или нешипованные, вам никто не даст. Что поставят, на том и будете колесить.

Есть и другие нюансы, но перечислять их нет смысла, достаточно сказанного выше. А вот с комплектацией машины проблем возникнуть не должно. В большинстве случаев по подписке вам предложат автомобиль в «максималке» или близко к этому.

Стоит ли рассматривать такой вариант? Думаю да, но не от хорошей жизни. В том случае, если владение собственным автомобилем превратится в борьбу с системой и станет слишком дорогим. Вместо того чтобы тратить жизнь на содержание машины, лучше смириться и найти для себя оптимальный вариант. Признав, что автомобиль из средства передвижения снова превратился в роскошь. И утешать себя: хорошо, что хоть подписку я еще могу себе позволить.

Однако не надо представлять себя Тайлером Дердоном, героем фильма «Бойцовский клуб», который говорит: «Только лишившись всего, мы обретаем свободу». Свободой здесь и не пахнет, истинно свободен тот, кто готов ходить пешком. Мы же – автомобилисты – пытаемся хоть в какой-то форме сохранить то, что еще недавно считали неотъемлемой частью своей жизни. Но времена изменились резко и, видимо, бесповоротно.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора